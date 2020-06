Uma sede insaciável no coração humano

Dom Aparecido Donizeti de Souza, Bispo Auxiliar de Porto Alegre.

Inquestionável que há um grito, uma inquietação no coração humano que perpassa todos os povos, tempos e lugares. A sensação de ausência de algo está sempre presente. É uma sede, um desejo que, quase sempre, não se compreende a razão. Em outras palavras, há uma sede de sentido mais profundo da própria vida, sede de plenitude, de paz, de alegria, que, a partir de um olhar marcado pela fé, é, na verdade, uma profunda sede de Deus. Já afirmava Santo Agostinho: “inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti”.

O ser humano precisa reconhecer e aceitar que essa sensação de incompletude é algo constitutivo do próprio ser. Tal compreensão o leva a perceber que o homem não é o senhor da verdade e nem tem resposta para muitas questões da existência humana. Eis a razão pela qual o mesmo precisa ter consciência de ser criatura imperfeita, limitada e frágil e como tal deve-se reconhecer. Em outras palavras, reconhecer-se sedento de infinito, de plenitude, de algo que o complete totalmente. Esse sentido verdadeiro da vida, sem dúvida, não será encontrado em coisas materiais ou em outras criaturas humanas. Assim sendo, essa consciência de uma sede de infinito, favorecerá abertura maior ao transcendente que, na nossa visão de fé, é o próprio Deus Criador e Redentor da humanidade.

Já dizia o salmista: “Ó Deus, tu és o meu Deus, desde a aurora eu te busco. Minha alma tem sede de ti; por ti deseja a minha carne, numa terra deserta, seca, sem água” (Sl 63). Quando a pessoa não busca em Deus a resposta para essa sede presente no coração, certamente buscará em outras fontes. Contudo, essas outras fontes, na verdade, são puras ilusões que vão aos poucos gerando um vazio existencial e levando a pessoa a perda do sentido da própria vida. É o que acontece com muitos que são apegados aos bens materiais, ao poder e também aos prazeres passageiros, acreditando que isso, sim, é viver. Sem contar que, vivendo assim, geram sofrimentos para si e, consequentemente, para tantos outros. Exemplo disso é a ganância que, muitas vezes, cega o ser humano e leva a destruição de tantos semelhantes e também do meio ambiente. E os mais pobres e já fragilizados da sociedade são sempre os que mais sofrem com isso.

Por fim, que essa experiência inusitada e exigente do Covid-19, favoreça para que cada ser humano compreenda melhor o que verdadeiramente é importante e essencial na vida e não se deixe levar pelas falsas promessas de felicidade que o mundo apresenta. Compreender o verdadeiro sentido da vida supõe aceitá-la como um dom precioso de Deus e, por isso, vivê-la com responsabilidade e zelo.

Live Show Mensageiro da Caridade - Uma campanha arrecadará fundos, por meio de uma Live Show - um show ao vivo, transmitido pela internet -, para o Mensageiro da Caridade, que há mais de 60 anos, dá esperança à vida de milhares de pessoas nos 29 municípios da Arquidiocese de Porto Alegre, e que vem encontrando dificuldades em realizar suas ações durante a pandemia do coronavírus. O evento será realizado no dia 26 de junho, uma sexta-feira, a partir das 19h30min, e será transmitido por dois canais: pelo Facebook da Arquidiocese de Porto Alegre ( facebook.com/arquipoa ) e pelo perfil do cantor Vini Elias, no Instagram (@vinieliasoficial). A iniciativa é do cantor católico Vini Elias, que já tem confirmada a participação de diversos músicos daqui e de projeção nacional, entre eles Rodrigo Grecco, Léo Rebelo (banda Dominus), Thiago Brado e Nando Mendes. Durante a transmissão, os participantes poderão interagir pelos comentários e realizar doações em dinheiro por boleto bancário ou cartão de crédito. Todos os valores serão destinados às obras sociais do Mensageiro da Caridade. A Live tem como tema #InspirandoCaridadeaoMensageiro e pretende mobilizar os católicos de todo o Estado. "Nós estamos acostumados a ver o caminhão do Mensageiro da Caridade passando pelas ruas de nossa cidade e não nos damos conta do que sua atividade realiza de fato na sociedade", observa o cantor Vini Elias. "Nem imaginamos que existe uma história longa e linda por trás disso. Tudo, literalmente, vira comida na mesa, roupas, mobiliário e até educação para muitas famílias", explica ele.

Os sacerdotes e o Covid-19 - A Comissão Nacional de Presbíteros (CNP), vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), divulgou no dia 29 de maio, o número de padres do Brasil acometidos pela Covid-19. O levantamento traz a confirmação de 117 infectados e 14 mortes. Os dados, apresentados pela CNP, foram consolidados com base em consultas aos regionais da CNBB (atualmente 18) e apresentados em reunião, via online, com os membros da presidência da CNP juntamente com os presidentes das Comissões Regionais de Presbíteros. Na tabela é possível constatar que o regional Norte 2 da CNBB, que abrange os estados do Pará e Amapá, é o que mais contabiliza infecções de padres por Covid (41) e mortes (05). Em segundo lugar, por número de infectados, está o regional Nordeste 2 que abrange os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Foram contabilizados 19 infectados e uma morte. O regional Sul 1, que abrange o Estado de São Paulo, ocupa o terceiro lugar em número de infectados (13) e o segundo em número de mortes (03). No RS, segundo a tabela, há um caso registrado em Osório. "É de suma importância termos ciência do número de presbíteros infectados ou que vieram a óbito, em primeiro lugar para podermos estar em comunhão pela oração e comunhão espiritual; em segundo lugar para termos notícias de quantos irmãos infectados conseguiram vencer o vírus e assim alegrarmo-nos juntos", informou a Comissão. A Comissão disse que a preocupação e motivação em dar visibilidade ao número de casos está ligada ao cuidado com os irmãos presbíteros, em sintonia com aquilo que foi refletido no 17° Encontro Nacional de Presbíteros, em 2018, que teve como tema "Presbítero: discípulo do Senhor, Pastor do Rebanho" e o lema "Cuidai de vós mesmos e de todo o Rebanho, pois o Espírito Santo vos constitui como guardiães" (Atos 20,28). "Este é um tempo de cuidar e nada mais justo do que cuidar dos cuidadores. Por isso, a CNP deseja saber como os presbíteros do Brasil estão se cuidando e, ao mesmo tempo, incentiva a todos para que cuidem bem de sua saúde física e psíquica para que possam continuar a sua missão de cuidadores", afirmou a presidência da Comissão.

Papa diz não ao racismo - Não ao racismo e à violência: o Papa Francisco se manifestou a respeito dos protestos nos Estados Unidos, afirmando que acompanha “com grande preocupação” as dolorosas desordens depois da “trágica morte do senhor George Floyd”. Francisco se une à Igreja de São Paulo em Minneapolis, e de todos os Estados Unidos ao rezar pelo repouso da alma de George Floyd e de todos os outros que perderam a vida por causa do “pecado do racismo”. O Papa reza ainda pelo “conforto das famílias e dos amigos e pede a oração de todos pela reconciliação nacional e pela paz que ansiamos”. “Nossa Senhora de Guadalupe, Mãe da América, interceda por todos os que trabalham pela paz e a justiça” nos Estados Unidos e no mundo. As noites no país têm sido de manifestações, na maioria pacíficas, mas com exceções. Em Nova Iorque, foi decretado o toque de recolher até domingo (7). Nas últimas horas, 40 pessoas foram detidas na cidade.