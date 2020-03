Por Dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre e primeiro vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

A cada ano, a Igreja do Brasil propõe uma campanha nacional denominada “Campanha da Fraternidade”. Essa campanha tornou-se um modo privilegiado de vivência da Quaresma. Ela recorda que não se pode separar a conversão pessoal do serviço aos irmãos e irmãs, à sociedade e ao planeta. Ela representa um convite vigoroso a alargar o olhar e a perceber que o pecado ameaça a vida como um todo.

Diante do clamor de muitos que sofrem de inúmeras formas, e da criação que se vê espoliada, urge desenvolver e cultivar um olhar mais atento e detalhado para a vida. Esse clamor se depara com a insuficiência de ações efetivas, de políticas públicas para a superação dos problemas. Por isso, sente-se a necessidade de indagar: o que aconteceu conosco? O que vem ocorrendo com a humanidade que diante de tantas formas de sofrimento, parece não mais se sensibilizar com ele? Porque tantas formas de violência, agressividade e destruição? Estamos perdendo o valor da fraternidade?

Para este ano de 2020 o tema proposto para a Campanha da Fraternidade é: Fraternidade e Vida – Dom e Compromisso. O lema escolhido foi tirado do Evangelho de Lucas: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (10, 33-34).

O tema expressa a necessidade de se refletir sobre o significado mais profundo da vida e encontrar meios para que esse caminho seja fortalecido e, talvez, reencontrado. Além disso, interpela a respeito do sentido que se está, na prática, dando à vida nas suas diversas dimensões: pessoal, comunitária, social e ecológica. Ou ainda, provoca à reflexão sobre o sentido de vida que estamos propondo, ensinando e testemunhando às novas gerações.

Diante do fenômeno da “globalização da indiferença” (expressão usada pelo Papa Francisco) que não permite perceber a desumana dor e sofrimento de quem está ao lado, podemos também, nós, nos tornar desumanos. Por isso, o período quaresmal representa uma oportunidade privilegiada para avaliar a própria existência e o modo como compreendemos e vivemos a vida. Fato é que não se pode viver a vida passando ao largo das dores e sofrimentos de tantas pessoas. Isso seria inumano!

Assustados com o fenômeno da indiferença, torna-se urgente testemunhar e estimular a solidariedade. Em Jesus Cristo, somos vocacionados ao intercâmbio do cuidar: cuidar uns dos outros e cuidar da Casa Comum, porque Deus sempre cuida de todos.

Ordenação Diaconal na Igreja das Dores - A Arquidiocese de Porto Alegre convida a todos para a celebração de ordenação diaconal de Edson Roberto Pedron Frizzo. A cerimônia será realizada nesta quinta-feira (12), às 20h, na Paróquia Nossa Senhora das Dores (Rua Riachuelo, 630 - Centro Histórico). Dom Darley José Kummer, bispo auxiliar de Porto Alegre, será o bispo ordenante.

Dom Jaime Spengler e presidência da CNBB em Roraima - Até esta quinta-feira (12), Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e demais integrantes da presidência da CNBB cumprem agenda de visitas à diocese de Roraima (RR) no contexto da Operação Acolhida, organizada pelas Forças Armadas. Dom Fernando José Monteiro Guimarães, arcebispo ordinário Militar do Brasil, também integra a comitiva cujo objetivo é conhecer as ações da Igreja na região. A visita à diocese de Roraima, a convite de dom Mário Antônio da Silva, bispo de Roraima, e de dom Fernando José Monteiro Guimarães, responde a um apelo humanitário de conhecer o que acontece em Roraima em razão da chegada dos venezuelanos que fogem da crise de seu país à procura de uma oportunidade. A presidência da CNBB visitou o Centro de Migração e Direitos Humanos (CMDH) e as Missionárias da Caridade. Só em 2019, o CMDH realizou 30 mil atendimentos com o intuito de encaminhar processos de regularização migratória e apoiar as famílias no aluguel de casas. A comitiva também visitou os postos de identificação e triagem de venezuelanos, o Abrigo Rondon 3, a Cáritas e o Serviço Pastoral dos Migrantes, o Projeto Fé e Alegria – serviços dos Jesuítas a Migrantes e Refugiados, o Abrigo Indígena, a Ocupação Espontânea, o Marco das Fronteiras, em Pacaraima, o Alojamento de Trânsito de Pacaraima BV – 8, o Projeto Orinoco, Abrigo Indígena de Pacaraima, o Projeto Canarinhos da Amazônia, o Instituto de Migrações e Direitos Humanos e Mexendo a Panela. Dados consolidados do Comitê Nacional para Refugiados (Conare), ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, mostram que 61.681 venezuelanos pediram refúgio no Brasil somente em 2018 — número que representa mais de 75% de todas as solicitações naquele ano. Geralmente, segundo o órgão, um pedido leva de dois a três anos para ser processado pelo comitê. O colapso político e econômico da Venezuela se acentuou em 2019, com confrontos entre forças de segurança leais ao regime de Nicolás Maduro e manifestantes favoráveis à oposição liderada por Juan Guaidó. Conforme decisão dos bispos do Brasil em sua 56ª Assembleia Geral realizada em Aparecida (SP), de 11 a 20 de abril de 2018, 40% do total de recursos arrecadados na Coleta da Campanha da Fraternidade de 2018 seriam destinados à diocese de Roraima para a ação de acolhida aos imigrantes venezuelanos. Os 40% do Fundo Nacional de Solidariedade deram um montante de R$ 2.365.391,21.

Coronavírus e a Santa Sé - A Sala de Imprensa da Santa divulgou um comunicado, na tarde de terça-feira (10), anunciando medidas adicionais para evitar a difusão do coronavírus. A partir desta data, a Praça e a Basílica de São Pedro estão fechadas para visitas guiadas e para turistas. A farmácia e o supermercado permanecem abertos, mas com entradas limitadas. Também a partir desta terça-feira, por precaução, permanecem fechados a unidade móvel dos Correios Vaticanos, na Praça de São Pedro, as duas lojas da Livraria Editora Vaticana, o Serviço Fotográfico do L'Osservatore Romano, que permanecerá acessível on-line, e a loja de roupas. O refeitório para os funcionários do Vaticano também está fechado ao público, desde a quarta-feira (11), e foi ativado um serviço de entrega de refeições a pedido de várias entidades da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano. Essas medidas permanecerão em vigor, salvo indicações contrárias, até 3 de abril de 2020. O governo italiano decretou estado de quarentena para todo o país, restringindo a entrada e a saída de pessoas durante o surto do coronavírus. Foi o que comunicou na noite de segunda-feira (9) o primeiro-ministro Giuseppe Conte. A Itália é o país que mais sofre com o surto do covid-19 na Europa, com 463 mortos e 9.172 infectados. Essas mesmas medidas haviam sido adotadas no final da última semana na região da Lombardia e em outras 14 províncias italianas e agora se estende a todo o país.