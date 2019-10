Anunciar o Evangelho e cuidar da vida

Por Dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre e primeiro vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).





A Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazônica se aproxima de sua conclusão. Nos meses que precederam o início dos trabalhos da Assembleia foram vistas manifestações distintas. Surgiram críticas contundentes contra o tema proposto para essa Assembleia Especial do Sínodo: “Amazônia: novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral”. Houve também manifestações entusiastas a favor do caminho construído por meio de consultas das comunidades envolvidas na questão, até desembocar na celebração da Assembleia. Não faltaram sinais de preocupação com os possíveis caminhos que o Sínodo poderia propor, inclusive envolvendo questões de soberania territorial. Trata-se certamente de um momento importante! E a Igreja na sua incansável dedicação em evangelizar se esforça para que o trabalho realizado desemboque na indicação de caminhos viáveis para a inculturação da fé.





Os trabalhos da Assembleia caminham para sua conclusão, quando se entregará ao Papa o Documento Final. O Papa decidirá o que fazer com os resultados de três semanas de intensos debates e estudos entre os participantes da Assembleia.





Este Sínodo especial está marcado por uma dúplice dimensão: a eclesial e a ecológica. O Sínodo possui uma dimensão ecológica, expressa na preocupação com a urgente necessidade de mudança de mentalidade, estilo de vida, modos de produção, práticas de consumo, acumulação e desperdício. A dimensão eclesiológica implica a disposição para uma conversão pastoral.





A partir dos resultados dos trabalhos realizados nos “Círculos Menores” (grupos de trabalho) se pode perceber que a preocupação central é, sobretudo, com os desafios pastorais. A região amazônica precisa ser contemplada com coração cristão e olhos de discípulo.





A missão da Igreja é anunciar Jesus Cristo, sem descuidar da necessidade de cuidar, proteger e promover a vida. Esta ação requer um olhar contemplativo sobre a realidade, para construir a necessária harmonia entre a sociedade humana e o meio ambiente.





Missa dos Professores - É neste sábado (26), a Missa dos Professores, promovida pela Pastoral da Educação, que será celebrada na Igreja Nossa Senhora das Dores (Rua dos Andradas, 587 - Centro Histórico), em Porto Alegre, às 10h da manhã. "Vamos rezar com quem ensina, afinal, como nos lembram as Sagradas Escrituras, os que ensinam um dia brilharão como estrelas do céu (cf. Dn 12,3)", convida Dom Leomar Antônio Brustolin, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre e referencial para a Educação e Cultura no Rio Grande do Sul.

Exposição Dom Vicente Scherer - Na próxima terça-feira (29), às 17h, será realizada a abertura da exposição o “Voo do Cardeal do Sul Dom Vicente Scherer”, no Centro Histórico Cultural Santa Casa Porto Alegre (Av. Independência, 75, bairro Independência), na capital gaúcha. A visitação estará aberta até o dia 29 de dezembro, de terça a sábado, das 9h às 18h, e aos domingos e feriados, das 14h às 18h. A exposição trata da trajetória de Dom Vicente Scherer, desde suas origens em Bom Princípio (RS) até seus últimos anos de vida, passando pela época em que foi provedor e que revitalizou a Santa Casa, por meio de fotografias e objetos pessoais, entre outros. A entrada é franca.





Aplicativo para a Missão - O Mês Missionário Extraordinário, convocado pelo Papa Francisco para outubro de 2019, está na reta final. E como forma de deixar um legado deste acontecimento eclesial foi lançado, no Vaticano, no dia 20, o aplicativo missionário Ad Gentes. A ferramenta tem como objetivo visibilizar e interagir com a rede de missionários e missionárias que atuam em diferentes projetos dentro e fora do Brasil. A criação e administração do aplicativo é das Pontifícias Obras Missionárias (POM) e, nesta primeira etapa, ele está destinado aos missionários além-fronteiras que estão na missão ad gentes ou já regressaram da experiência de missão. Também haverá a possibilidade de, para aqueles que não estão em missão ad gentes, poderem interagir com os missionários e missionárias, como visitantes no aplicativo. Para mais informações acesse missaoadgentes.com e conheça a landing page do Aplicativo Missão Ad Gentes.