Por Dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano

“A fé não é luz que dissipa todas as nossas trevas, mas lâmpada que guia os nossos passos na noite, e isto basta para o caminho. Ao homem que sofre, Deus não dá um raciocínio que explique tudo, mas oferece a sua resposta sob a forma duma presença que o acompanha, duma história de bem que se une a cada história de sofrimento para nela abrir uma brecha de luz. Em Cristo, o próprio Deus quis partilhar conosco esta estrada e oferecer-nos o seu olhar para nela vermos a luz.” (Papa Francisco).

Caminhando à luz da fé, os cristãos são convocados a colaborar na transformação das realidades temporais. Tarefa específica nesse âmbito possuem as mulheres e homens consagrados, aos quais a Igreja Católica dedica o próximo final de semana. Essas pessoas buscam observar na vida cotidiana os conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência. Como consagrados e consagradas, participam da obra da evangelização da Igreja no mundo e a partir do mundo, onde, por meio de diversas formas de atuação, agem como "fermento na massa, luz do mundo e sal da Terra". Seu empenho e testemunho de vida cristã consagrada visa organizar as coisas temporais de acordo com a proposta do Reino de Deus e impregnar a sociedade com a força do Evangelho.

A história do Rio Grande do Sul traz a marca da dedicação e o empenho de tantos homens e mulheres que, consagrando suas vidas por meio dos conselhos evangélicos em distintos institutos, cooperaram e cooperam na construção de uma sociedade justa e fraterna.

Nos membros de Institutos e Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica, há inúmeros sinais de generosidade, desapego, sacrifício, esquecimento de si próprio no intuito de ajudar os outros, presentes em hospitais, obras sociais, escolas, creches, asilos, casas de acolhida, centros de recuperação de dependentes químicos, organismos eclesiais e pastorais. São iniciativas que não fazem publicidade, mas que caracterizam a vida de tantas pessoas. São seres humanos marcados e iluminados pela experiência do encontro com a pessoa de Jesus Cristo, que "creem, amam e esperam" e, por isso, vivem uma vida de liberdade evangélica; são profetas e profetizas do Reino de Deus e sua justiça.

Percurso cultural em igrejas históricas - O projeto Visitas Culturais, trajeto histórico-cultural nas igrejas de Porto Alegre, idealizado pela Comissão Arquidiocesana de Arte Sacra e Arquivo Histórico da Cúria Metropolitana, realiza visita guiada às igrejas Catedral Metropolitana e Nossa Senhora das Dores neste sábado (17). O objetivo é abrir o potencial cultural das igrejas históricas e artísticas da capital, inicialmente neste primeiro núcleo urbano da cidade, para depois dirigir-se às outras regiões. Para participar do percurso "As Torres da Península", é necessário realizar inscrição pelo e-mail arquivo@arquipoa.com. O ponto de encontro será a Catedral Metropolitana de Porto Alegre, às 14h, com entrada gratuita. Durante a visitação serão abordados temas relacionados à história, arquitetura, simbologia cristã e teológica, arte sacra e bens culturais da Igreja. Importante: em caso de chuva, o evento será cancelado.

Novo Bispo em Cachoeira do Sul (RS) - No último domingo (11), foi realizada a ordenação episcopal do novo bispo de Cachoeira do Sul, com celebração na Catedral Basílica São Luiz Gonzaga, em Novo Hamburgo. Monsenhor Edson Batista de Mello foi nomeado pelo Papa Francisco em maio deste ano, e seu lema episcopal é “Em atenção à tua Palavra” (Lc 5,5). Padre Edson Batista de Mello nasceu no dia 15 de dezembro de 1964, na cidade de São Leopoldo (RS). A Diocese de Cachoeira estava vacante desde 6 de janeiro de 2018, quando faleceu Dom Remídio Bohn.

Semana Nacional da Família - Com início no último domingo (11), a Semana Nacional da Família, promoção da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), que segue até o sábado (17), tem como temática este ano: "A família, como vai?”. A proposta é indicar a necessidade de a família vivenciar uma profunda experiência de Jesus e da sua Palavra para conseguir vencer os desafios e dificuldades que encontra em seu caminho, e assim compreender seu papel evangelizador na Igreja e na sociedade. A Arquidiocese de Porto Alegre realiza uma ampla programação. Acesse o link e programe-se para participar das celebrações: https://bit.ly/Missa_Familia

Dia Internacional da Juventude - No início desta semana, dia 12, quando celebra-se o Dia Internacional da Juventude, o Papa Francisco, por meio da sua conta no Twitter, recordou a data instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1999, 20 anos atrás, com a finalidade de promover o papel dos jovens como parceiros essenciais nos processos de transformação e gerar um espaço para a conscientização sobre os desafios e problemas que a juventude enfrenta. "A educação com horizontes abertos à transcendência ajuda os jovens a sonhar e a construir um mundo mais bonito. #IYD2019”, escreveu o Santo Padre. Atualmente, existem no mundo um bilhão e 800 milhões de jovens entre 10 e 24 anos. Trata-se da maior população juvenil da história. Todavia, mais da metade das crianças entre 6 e 14 anos não sabe ler nem tem conhecimento básico de matemática, embora a maioria frequente a escola. Saiba mais: https://bit.ly/Juventude_2019