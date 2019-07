Por Dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre

Vocação e profissão se distinguem e se complementam. Profissão diz, sobretudo, de preparação técnica, competência, eficiência produtiva, ganha-pão, função social, reconhecimento externo. Vocação implica decisão pessoal, realização pessoal, chamado interior, paixão, amor e gosto pelo que se faz.

O tema "vocação" se faz necessário, uma vez que adolescentes e jovens se sentem desafiados a escolher um caminho de vida que corresponda aos anseios do próprio íntimo, como resposta ao desejo natural de felicidade e realização pessoal.

O momento histórico é rico de possibilidades e pobre de opções claras. A complexidade social, os desafios que se apresentam a quem deseja cooperar na construção de uma sociedade madura, equilibrada e justa, e o anseio pessoal de autêntica realização humana são fatores que angustiam adolescentes e jovens.

Eles anseiam encontrar um caminho de vida que lhes realize plenamente. No entanto, nem sempre encontram pessoas aptas para lhes acompanhar e ajudar na obra do discernimento.

Vocação toca uma dimensão profunda da existência da pessoa que ultrapassa as possibilidades de cálculos, diagnósticos e previsões. Ela aponta para um modo característico do ser humano se relacionar com tudo e com todos; aponta para um horizonte de realização, um futuro, uma tarefa em constante realização.

Numa época em que o ter se sobrepõe ao ser, o profundo cede lugar ao superficial, a cooperação foi morta pela dominação, a solidariedade cedeu seu lugar ao individualismo, resgatar a questão da vocação humana e cristã ganha contornos de necessidade vital.

Para o cristão, tudo tem um sentido, tudo está vocacionado para Deus.

A perspectiva oferecida pela fé cristã permite crer que o ser humano é vocacionado à vida, à felicidade, para Deus.

Cooperar para favorecer a reflexão em torno da questão vocacional junto aos jovens que se sentem chamados ou que alimentam o desejo, ainda que fugaz, de cooperar na construção de um mundo melhor para as futuras gerações, é um serviço que a comunidade eclesial presta à sociedade.

PRIMEIRO DOUTOR - O programa de pós-graduação em Teologia da PUC-RS conferiu o seu primeiro título de Doutor. No dia 15 de julho, o padre Carlos José Monteiro Steffen, chanceler da Cúria Metropolitana de Porto Alegre, recebeu o grau após ter sua tese aprovada no Programa de Pós-Graduação em Teologia da Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Área de Concentração em Teologia Sistemática. Intitulada "Por uma teologia do laicato: uma proposta de articulação entre o empenho secular dos fiéis cristãos leigos e o Reino de Deus", a tese defende a importância dos leigos na animação de todos os ambientes, atividades e relações sociais. "Os fiéis cristãos leigos não são membros de segunda categoria do povo de Deus, mas discípulos de Jesus Cristo", afirma o estudo em sua Introdução.

POSSES DO CLERO - O arcebispo metropolitano, Dom Jaime Spengler, divulgou o calendário dos ritos de posse dos padres recentemente nomeados e transferidos nas paróquias da Arquidiocese de Porto Alegre. Acesse o link e confira as datas e horários: https://bit.ly/posses2019

CRISE SOCIOAMBIENTAL - A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e a Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM-Brasil), entre outras instituições, recentemente divulgaram notas sobre os ataques que estão sendo realizados aos povos indígenas, como na Terra Waiãpi, a oeste do Amapá. Abaixo leia na íntegra a nota da CNBB acessando o link: https://bit.ly/terras_indigenas