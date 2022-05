A nova configuração do conhecido Dado Bier, no Bourbon Shopping Country, atende pelo nome de Food Hall Dado Bier, um espaço que foi totalmente renovado e é composto por diversas operações gastronômicas integradas. As novidades foram apresentadas pela jovem empresária Manoela Bertaso, na semana que passou, juntamente com os dois novos espaços para eventos que a casa passa a disponibilizar. A nova proposta reúne a variedade de opções da Sabor de Luna; Ohana Poke & Rolls, Butcher Burber; Le Moustache, de grelhados; Libertino, cozinha italiana; Lambari, do Capincho Bar, com sanduíches; e Mood Pizzas, tudo acompanhado das opções de cerveja da casa que tem na Micro Cervejaria, o charme da nova decoração do espaço. Os totens de autoatendimento concentram os pedidos nesta área que já está sendo usada como espaço de trabalho e convivência.

Viva Itália

A 76ª Festa Nacional Della Repubblica Italiana, será comemorada na próxima quinta-feira, às 19h, com o espetáculo Cinema Paradiso, mesclando dança, projeções e orquestra ao vivo, em uma homenagem aos grandes mestres do cinema e da música italianos. Com direção cênica e coreografias de Carlota Albuquerque e participação do ator Zé Adão Barbosa, o musical celebra as diferentes linguagens do cinema, da dança, do teatro e da música. A regência é do maestro Antonio Borges-Cunha. Roberto Bortot, cônsul da Itália no RS, receberá na Cinemateca Capitólio para os brindes logo após o espetáculo.

Fera radical

Fernanda Carvalho Leite estará no palco do Teatro do União

/CARLOSCHAVES/JC

A atriz Fernanda Carvalho Leite assina o roteiro e criação e o diretor Bob Bahlis a direção do espetáculo Velha D , que será apresentado no próximo dia 9 de junho, às 20h, no Teatro do União, no Grêmio Náutico União, dentro do Projeto Quinta da Cultura. O texto do espetáculo coloca em questão as pressões sofridas pela mulher no confronto da vida profissional versus maternidade e o amadurecimento feminino, propondo uma reflexão sobre os estereótipos de beleza e envelhecimento cobrados pela sociedade atual. Reconhecida dos palcos gaúchos, Fernanda adotou o nome artístico de Fera Carvalho Leite, desde 2021, quando passou a apresentar sua peça no pequeno teatro instalado em casa.

