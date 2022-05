Os 25 anos do Teatro do Sesi

Inaugurado há 25 anos atrás com um espetáculo cuja estrela era Bibi Ferreira interpretando clássicos de seu repertório artístico, o Teatro do Sesi abriu a programação de comemoração de suas atividades com um coquetel para convidados no foyer, com a grata surpresa da apresentação da Orquestra Jovem do Sesi Gravataí, antecedendo grandes nomes da música instrumental brasileira. No palco principal, os maestros e arranjadores Jaques Morelenbaum e Wagner Tiso se revezaram em recitais acústicos revisitando a obra de Tom Jobim, mesclando com clássicos de João Donato, Caetano Veloso e Dorival Caymmi. Morelenbaum acompanhado de outros mestres como Paulo Braga, na bateria e Lula Galvão ao violão, formando o Cello Sam3a Trio abriram o espetáculo com a obra de Tom como esteio musical da noite. A apresentação teve a participação especial da cantora Paula Morelenbaum que visitou outros clássicos do repertório jobiniano, como Águas de Março e Corcovado, além de Menino do Rio, de Caetano Veloso. Wagner Tiso e seu quarteto de cellos fizeram a ponte musical perfeita entre Tom Jobim e Villa Lobos em um recital inspirado, unindo o erudito ao popular. Na plateia, convidados ligados à arte, como o maestro Evandro Matté e o músico Sady Homrich. Na sequência, a programação prevê espetáculos de dança, música, teatro, nacionais e internacionais. Confira a lista abaixo: