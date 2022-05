Evento da Bienal no Instituto Caldeira

Foi acertada a escolha do Instituto Caldeira como espaço de apresentação da lista de artistas que integrarão a 13ª Bienal do Mercosul, realizada no começo da semana. Carmen Ferrão, Marcello Dantas e Germana Konrath expuseram em detalhes as diversas vertentes e características dos trabalhos que serão conhecidos a partir de 15 de setembro, neste que é o 25º ano de realização da mostra. Obras inovadoras e criadas para a Bienal serão instaladas em um dos galpões do Instituto Caldeira simbolizando a efervescência da arte que, segundo o curador Marcello Dantas, "tem o poder de expressar o indizível". Até o momento são 93 artistas inscritos, mas segundo a organização, este número pode aumentar. A forte presença latino-americana contrasta com representantes da Sérvia, Líbano, Áustria e outros países. Trechos inéditos do diário clínico de Lygia Clark serão reconstruídos para a mostra.

Cerimônia de posse na Farsul

Paula Pinto e Eduardo Condorelli na posse da Farsul

/CARLOSCHAVES?JC

A Casa NTX recebeu na noite de terça-feira desta semana, as comemorações dos 95 anos da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), e a cerimônia de posse da nova diretoria, que reconduziu Gedeão Silveira Pereira como presidente da entidade para a gestão 2022/2024. Com a presença de autoridades e lideranças de diversos segmentos da agropecuária gaúcha, a noite contou ainda com o ex-governador Eduardo Leite, o governador Ranolfo Vieira Júnior, o prefeito Sebastião Melo e representantes do cenário político gaúcho. O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins, deu posse a Gedeão na noite que teve sequência com jantar para cerca de 200 convidados.

Os 25 anos do Teatro do Sesi

Inaugurado há 25 anos com um espetáculo cuja estrela era Bibi Ferreira interpretando clássicos de seu repertório artístico, o Teatro do Sesi abriu a programação de comemoração de suas atividades, esta semana, com um coquetel para convidados no foyer, com a grata surpresa da apresentação da Orquestra Jovem do Sesi Gravataí, antecedendo grandes nomes da música instrumental brasileira. No palco, Jaques Morelenbaum, Paulo Braga e Lula Galvão viajaram pela obra de Tom Jobim, Dorival Caymmi e João Donato, acompanhados da cantora Paula Morelenbaum. Em seguida, o maestro Wagner Tiso acompanhado de um quarteto de cellos fez a ponte musical entre Tom Jobim e Villa Lobos em um recital melódico e inspirado.



O que vem por aí