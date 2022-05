Festa no green do Country Club

O retorno da temporada social proporcionou que os 92 anos do Porto Alegre Country Club fossem comemorados com gosto de reencontro e renovação. Na noite do último sábado, Carlos Geraldo Coelho Silva e Lucia Suñe e Adriana e Nelson Berny Pires tiveram a companhia de muitos nomes conhecidos de várias gerações da sociedade gaúcha, outros tantos de forte tradição no golfe, gente jovem, mulheres bonitas e cheias de estilo, como Karime Costalunga, nova conselheira do clube. O clima dos jardins do Country foi perfeitamente traduzido na decoração do grande salão, com paredes forradas de tecido, trazendo o clima de intimidade desejado pela diretoria. O serviço de jantar como sempre impecável da equipe do Chef Lúcio, drinks de Dudu Drinks, o som da banda Mais Amor, Por Favor, e a discotecagem do DJ Anderson Heip, complementaram o cardápio da noite de festa.

O que vem por aí

A 13ª Bienal do Mercosul apresentará na manhã de terça-feira (24), durante uma coletiva de imprensa, no Instituto Caldeira, em Navegantes, a lista oficial dos artistas que participarão da mostra.

Também, nesta terça-feira, o Food Hall Dado Bier apresentará a sua nova área de eventos, durante um encontro, entre 19h e 20h30min.

O presidente do sistema Farsul, Gedeão Silveira Pereira, convida para a solenidade de posse de sua nova diretoria da entidade, e comemoração dos 95 anos da Farsul, na Casa NTX nesta terça a partir das 19h30min.



Visita e oficina na Fundação Iberê

Neste sábado (28) a Fundação Iberê Camargo celebra os 14 anos de inauguração de seu prédio com uma Oficina de Xilogravura, a partir das 15h. Já no domingo (29) o Programa Educativo realizará visitas arquitetônicas mediadas pela Fundação Iberê, uma das mais importantes obras de Álvaro Siza, vencedora do Troféu Leão de Ouro da 8ª Bienal de Arquitetura de Veneza, em 2002.



Refúgio do Lago

Eduardo Chiodo Cunha, Bruno Centeno, Pedro Santarém, Cassiano Vilar e Thiago Gregório

CARLOS CHAVES/JC

O novíssimo Refúgio do Lago, espaço gastronômico e de lazer situado dentro do Parque da Redenção, entre o chafariz central e o lago dos pedalinhos, abriu oficialmente ao público, na tarde da sexta-feira passada com degustação de cervejas artesanais, brusquetas e pizzas assadas na hora. Tudo isso é parte do cardápio oferecido no local que se apresenta como uma boa opção para lanches rápidos e um bate papo cercado da natureza e do clima agradável proposto pelos sócios da empreitada. Cinco jovens empresários são os responsáveis pela ideia: Eduardo Chiodo Cunha, Bruno Centeno, Pedro Santarém, Cassiano Vilar e Thiago Gregório.

Feijoada do Pavão

Rafaela Bing e Paulo Jose Kolberg

CARLOSCHAVES/JC