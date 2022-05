Novas candidatas ao Glamour Girl

As dirigentes da Liga Feminina de Combate ao Câncer estiveram reunidas no Bar Inglês, do Porto Alegre Country Club, na semana que passou para o coquetel de apresentação das 15 candidatas ao Glamour Gil 2022. As glamours 2021, Isabela Carvalhal e Catherine Corrêa da Silva acompanharam Vera Bernardes, presidente da Liga para comunicar também a agenda de atividades que antecedem o baile em 11 de novembro. Na programação, o Drive Thru na rua Padre Chagas, arrecadará alimentos para as cestas básicas aos assistidos pela entidade, no dia 21 de maio, entre 13h30min e 17h, seguido do Desfile Liga Solidária, dia 24 de agosto e Jantar Liga Rosa, em 30 de setembro.

O que vem por aí

Nesta terça (17), a Confraria POA Streaming Kia Sun Motors fará o lançamento da nova programação do canal de comunicação apresentando seus novos projetos e comunicadores, coordenados por Fabiano Brasil, na Kia Sun Motors, da avenida Ceará.

O sábado, dia 21 de maio, será da Feijoada do Pavão em sua 17ª edição, na sede náutica da Ilha do Pavão, do Grêmio Náutico União. Na chegada, os convidados serão recepcionados com petiscos, caldinho de feijão, música ao vivo e espaço kids com brinquedos infláveis.

A Federasul recebe, amanhã, a presidente da Junta Comercial Lauren de Vargas Momback, que irá falar sobre As contribuições da Junta Comercial para o desenvolvimento do RS, no Tá na Mesa no Salão Nobre do Palácio do Comércio, a partir das 12h.



Brechó solidário

O brechó Claudia Bartelle & Friends retorna ao calendário da Capital no dia 9 de junho, no Salão Leopoldina, da Associação Leopoldina Juvenil. O evento beneficente, cuja renda será destinada para a Casa de Apoio Madre Ana, tem o apoio de amigos e embaixadores da causa, para a captação de doações, divulgação e operação na data do evento. A Casa de Apoio Madre Ana é um espaço destinado aos familiares e pacientes mais necessitados que buscam tratamento na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, vindos do interior do Rio Grande do Sul e de outros estados. Ana Paula Vasconcellos Ribeiro, Cynthia Requena, Lalá Noleto, Tânia Bian, Paula Feijó, Anelise Goldsztein, e Valentina Torres, estão entre as colaboradoras.



Os 79 anos da AABB Porto Alegre

Renato Zimmermann e Cibele Marcondes

/MARCELO SOUSA/DIVULGAÇÃO/JC