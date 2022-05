A retomada da vida social

O que vem por aí

Cem anos de modernismo

O centenário da Semana de Arte Moderna no Brasil teve comemoração especial na Casa da Memória Unimed, em Porto Alegre, com o lançamento da Mostra 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, com curadoria de Gilberto Schwartsmann, José Francisco Alves e Sergius Gonzaga, exibindo quadros, fotografias, livros e memórias da semana que revolucionou a arte brasileira, em São Paulo. O ator Zé Adão Barbosa viveu o poeta Ronald de Carvalho na encenação que teve seguimento com o violista Giovani Leal Pereira interpretando Villa Lobos e regendo a parte musical do evento. Sandra Dani e Luiz Paulo Vasconcellos, Luciano Alabarse, Gilberto Perin e Leonor Schwartsmann estavam entre os convidados. A mostra permanecerá aberta ao público até o dia 10 de junho, na Casa da Memória Unimed, no bairro Farroupilha.