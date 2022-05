Posse no Sinduscon-RS

A cerimônia de posse da diretoria eleita para a gestão 2022/2024 do Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) lotou o Salão Leopoldina da Associação Leopoldina Juvenil no começo da semana. Claudio Teitelbaum assinou o termo de posse como presidente, sucedendo Aquiles Dal Molin Junior, que ressaltou as qualidades empreendedoras do jovem dirigente. A noite teve momentos de emoção como a homenagem para Sergio Goldsztein aplaudido de pé pelos convidados ao receber um dos Guerreiros, de Xico Stockinger como prêmio por sua trajetória profissional e participação decisiva no desenvolvimento e qualificação da construção civil em Porto Alegre.

A noite em que foi celebrado o Dia Mundial do Malbec (Malbec World Day - MWD), no Hotel Hilton, contou com 12 empresas expositoras apresentando os melhores malbecs argentinos, degustados por experientes grupos de enófilos. O Consulado Geral da República Argentina em Porto Alegre, liderado pelo cônsul Jorge Perren promoveu o encontro que contou com inúmeras presenças como Yokoyama Takashi, cônsul do Japão, Julia Campos, Carolina Weber e Gustavo Paim, Alfredo Navarro, Simone Vitoria e Michael Serra, cônsul da Alemanha, embalados pelo bandonéon de Mano Monteiro.

Uma noite rosa para o Imama/RS

O retorno de um dos principais eventos que colaboram para a maior visibilidade e apoio à Causa Rosa, o Encontro de Chefs do Imama/RS, foi realizado com sucesso no começo desta semana nos salões Laureados e Fundadores, no Grêmio Náutico União. A presidente da entidade, Maira Caleffi saudou entusiasmada o retorno do jantar beneficente que foi mais enxuto, com menos cozinhas, mas com a mesma qualidade de sempre, reunindo apoiadores como Alexandre Sharin, Luciano Medeiros, do Luxo do Gaúcho; Rogério Priori; equipes do União Cooks e União D'Elas; Anderson Caruso, do Clash of Chefs; Komka e Charlie Brownie. A noite teve ainda os shows de Nalanda, DC Project Live, DJ Capú e Vini Netto que encerrou o encontro com seu show de saxofone, cercado de fãs e muito aplaudido, junto com o DJ Capu.