Posse animada na Associação Comercial de Porto Alegre

A empresária Suzana Vellinho tomou posse como a primeira mulher em 164 anos a presidir a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), no Salão Nobre do Palácio do Comércio, na semana que passou. Cercada de seus muitos amigos a festa foi animada por um grupo de pagode e o serviço de comidinhas de boteco, em clima descontraído, esteve bem como ela queria. Muito festejada, Suzana recebeu cada um dos familiares e amigos que foram comemorar este momento, posando para fotos e brindando com seus companheiros de diretoria na rápida cerimônia oficial.

POA Parrilla

Marlon Sauer, na POA Parrilla

IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Instalada no coração da Praça Maurício Cardoso, o novo POA Parrilla, em operação desde 2019, dos empresários Marlon Sauer e Luciano Sauer, recebeu recentemente imprensa e amigos em torno do assador profissional e expert em carnes, Marcelo Bolinha, para uma noite de degustações e conversas sobre assados. Entre as inovações da casa, a possibilidade de escolher ainda na mesa os cortes que serão preparados ao gosto do cliente, são um charme a mais na seleção dos pedidos. No cardápio, a diversidade de cortes inclui bife ancho (entrecot), bife de chorizo (contrafilé), assado de tira, além de cortes de cordeiro, com acompanhamentos especiais, como a batata assada, legumes grelhados e cogumelos recheados e uma linha Premium e Especial com carnes uruguaias e nacionais, dos melhores fornecedores do mercado.



Jantar festivo

Iris Helena Medeiros Nogueira e Cláudio Martinewski na Casa NTX

CARLOS CHAVES/JC

Com o propósito de comemorar as posses das novas administrações tanto da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris) quanto do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), os novos presidentes eleitos no começo de 2022 receberam suas diretorias e amigos para um jantar festivo na Casa NTX, na semana que passou. A primeira mulher eleita para a presidência do TJRS, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira esteve ao lado do novo presidente da Ajuris, desembargador Cláudio Martinewski, na recepção da casa de eventos, sendo solicitados para fotos e entrevistas, durante o coquetel que antecedeu o jantar.

Fuga Bar

Gustavo Sirotsky e Marcelo Nery

CARLOS CHAVES/JC

O Fuga Bar, sucesso na noite do 4o Distrito, em Porto Alegre, está estreando esta semana no Cais Embarcadero, após lançamento para convidados, numa iniciativa dos sócios Gustavo Sirotsky - Maia Entretenimento, Marcelo Nery, Claudio Nery, Gabriel Risso, Thiago Risso e Guilherme Kraemer. O amplo espaço de um dos Armazéns do Cais Embarcadero recria o mesmo espírito do espaço do galpão no 4o Distrito. Com capacidade para 300 pessoas, traz entretenimento e cultura, mesclado com música ao vivo, em shows de bandas e artistas locais. Pizzas e panchos são os destaques de um cardápio baseado em food trucks, além das cervejas e drinks variados. Nos dias 4, 5 e 6 de maio haverá shows da banda de jazz Sopro Cósmico todos os dias, a partir das 18h, e diferentes DJs convidados a cada noite.

Fotolegenda



LALLY ZWETZCH/DIVULGAÇÃO/JC