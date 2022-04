Noite de premiação dos supermercadistas gaúchos

A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) apresentou no início desta semana o Ranking Agas 2021, destacando os premiados entre o setor supermercadista do Rio Grande do Sul. Foram conhecidas as empresas com maior crescimento no faturamento, maior empregador, maior crescimento de contratação, maior central de negócios, entre várias outras categorias ligadas ao segmento que teve importância fundamental no período da pandemia. No palco do auditório da nova sede da Fecomércio-RS, Antônio Cesa Longo, presidente da entidade, entregou 33 prêmios e sete homenagens a personalidades gaúchas ao longo da noite, que encerrou com jantar festivo para 600 convidados.