Tapete vermelho

Debutantes

Abrem hoje as inscrições para o 61º Baile de Debutantes do Grêmio Náutico União, marcado para o dia 19 de novembro. A partir das 8h30min, o Salão Laureados, da sede Alto Petrópolis, estará recebendo as meninas interessadas nas 65 vagas que já tem tido procura antecipada, prometendo gerar a famosa disputa por um lugar no catálogo do clube. As associadas do União possuem preferência de inscrição até o dia 15 de maio, abrindo a partir do dia 16, para as não associadas, no caso de ainda haver vagas.