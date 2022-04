Cenário inovador

A apresentação dos resultados das marcas mais lembradas e preferidas entre o empresariado gaúcho, o Marcas de Quem Decide 2022, iniciativa do Jornal do Comércio em parceria com a Qualidata, chegou à sua 24ª edição, na manhã da terça-feira, totalmente renovada. De volta a forma presencial, porém transmitida e já disponível pelos canais da Internet, o Marcas de Quem Decide 2022 ocupou os espaços do Multiverso Experience, no Cais Embarcadero, recebendo cerca de 150 convidados que representavam as marcas mais expressivas do Rio Grande do Sul, em uma premiação qualificada e absolutamente inovadora. O presidente do Jornal do Comércio, Mércio Tumelero e o diretor de operações, Giovanni Tumelero, recepcionaram autoridades e empresários durante um coffee break que antecedeu a entrega dos cerificados, registrando a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior, o prefeito em exercício, Ricardo Gomes, o presidente do sistema Fiergs, Gilberto Porcello Petry, entre lideranças políticas das principais entidades e empresas locais.