Considerado um dos mais importantes espaços de debates da América Latina, o Fórum da Liberdade iniciou a semana movimentando as ideias de liberdade de expressão em Porto Alegre com a proposição Você é livre para discordar?, realizado na Pucrs. O painel que antecedeu o almoço de abertura, segunda-feira, na Associação Leopoldina Juvenil, recebeu o filósofo Luiz Felipe Pondé, o também filósofo e cientista político Fernando Schüler e Gabriel Torres, presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), que já sinalizaram sobre as principais diretivas dos futuros debates desta 35ª edição, que voltou a ser presencial. O confronto entre as novas tecnologias de informação e o saudável pluralismo de ideias permearam a instigante conversa que seguiu mais tarde nos debates na Pucrs, com grandes nomes ligados ao moderno pensamento político, social e econômico, nacional e internacional.

100 dias de atividades

A Casa Vetro, em Porto Alegre foi palco na semana que passou da apresentação do relatório de atividades dos 100 primeiros dias da nova diretoria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), que resultou em ocasião festiva reunindo representantes institucionais, autoridades, familiares e imprensa. O novo presidente, o endocrinologista Marcos Rovinski, que substitui Marcelo Matias na função, fez um pronunciamento com ênfase nas inúmeras ações do sindicato em meio à pandemia, apresentando a nova diretoria eleita para gestão 2022-2024 e definindo o trabalho para o futuro. Germano Bonow, Mônica Leal e Luiz Alexandre Markusons e Graziela Stein, estavam entre os convidados.



