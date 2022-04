Lounge temático

Movido pela renovação, o empresário Jefferson Fürstenau está transformando a sua revenda Kia Sun Motors, da avenida Ceará, em um espaço de convivência, instalando um novo lounge dedicado ao motociclismo, o Suzuki Sun. Utilizando material reciclado de motores e peças de automóveis, o novo espaço conta com peças criativas de banquetas, cadeiras, mesas e aparadores, tudo inspirado pelo mundo dos motores. A inauguração, na terça-feira passada, reuniu motociclistas, imprensa e os muitos amigos de Jefferson, Juliana e Janice Fürstenau, com direito à shows musicais durante o movimentado coquetel.

Celebração

Maria Helena Dornelles, desembargadora Tânia Regina Silva Reckziegel, da Ouvidoria Nacional da Mulher e Maria Gralha

/CARLOS CHAVES/JC

O jantar que comemorou os 90 anos da Ordem do Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul, OAB-RS, na Associação Leopoldina Juvenil teve clima festivo registrando inúmeras presenças de integrantes da classe e convidados vindos de vários pontos do Estado e do Brasil. O presidente da OAB-RS, Leonardo Lamachia, e a esposa Juliana foram os anfitriões da noite recebendo o desembargador Francisco Rossal de Araújo, presidente do TRT-4, a desembargadora Tânia Regina Silva Reckziegel, da Ouvidoria Nacional da Mulher, Marcelo Medeiros, Carolina Gralha, Maria Helena Dornelles, entre muitos convidados que ocuparam os salões Leopoldina e Imperatriz da ALJ.

Confraternização

O cônsul da Itália, Roberto Bortot, Mércio Tumelero e o embaixador italiano, Francesco Azzarello

/LUIZA PRADO/JC

O embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello, fez sua primeira visita institucional ao Estado, e teve almoço de confraternização na semana passada reunindo o diretor-presidente do Jornal do Comércio, Mércio Tumelero, e o cônsul-geral da Itália no Rio Grande Sul, Roberto Bortot. A agenda cheia do diplomata por aqui é justificada pelo incremento das relações comerciais e institucionais com o País, realçado pelo fato de que 30% da população gaúcha é de origem italiana.

Palco & plateia

O espetáculo de Suzana Saldanha, Eu é Nós, dirigido por Luiz Artur Nunes, apresentado no Theatro São Pedro, na semana que passou, teve clima de reencontro da atriz com a cidade e seus amigos e fãs. Suzana teve uma plateia de luxo também para os autógrafos para o lançamento de seu livro autobiográfico, Nunca pensei em ser atriz, em que narra através de confissões, cartas e fotos, sua carreira de atriz e professora de teatro desenvolvida em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Na plateia, o inspirador do espetáculo, Abrão Slavutzky, Tânia Carvalho, Sandra Dani e Luiz Paulo Vasconcellos, Olívio Dutra, Gilberto Perin, Fernando Baril, Luís Francisco Wasilewski, entre muitos outros amigos.



O que vem por aí