Portas abertas para a Arte

Carmem Ferrão e Fernanda Geyer apresentaram em primeira mão para galeristas e convidados as novas ideias para envolver a comunidade gaúcha na 13ª Bienal do Mercosul, que ocorrerá entre 15 de setembro e 22 de novembro, em diversos espaços públicos de Porto Alegre. Portas para a Arte é o projeto que chega em um momento pós-pandemia, em cenário de guerra no mundo, abordando os temas Trauma, Sonho e Fuga, em suas interações com a cidade. As propostas do curador Marcello Dantas foram amplamente detalhadas durante a palestra ao lado de Jaume Plensa, artista catalão convidado da mostra (na foto). No bate-papo com os apoiadores, ficou clara a ideia da formação de uma agenda de arte, elaborando um circuito criativo que incluirá uma rota de mobilidade e inovação, dando o máximo de visibilidade para o evento. As esculturas de Plensa serão expostas na Fundação Iberê Camargo, já visitada pelo artista, durante a realização da Bienal.

Visagismo teatral

O Núcleo de Dramaturgia da ESPM Porto Alegre é o responsável pela identidade visual e produção fotográfica para a divulgação do espetáculo Os Dois e Aquele Muro, dirigido por Paulo Guerra, que está em cartaz no Teatro Nilton Filho. O trabalho foi coordenado pelo professor, designer e figurinista Antonio Rabàdan, e contou com a participação dos alunos de Design de Moda e Design Visual, Jean Civa, Gabriela Maciel e Júlia Abruzzi, na criação do figurino e do design gráfico dos materiais de comunicação do projeto, auxiliados por Raul Krebs e Madeleine Müller, ambos professores dos cursos de design da instituição. Vale conferir o trabalho.

Glamour Girl 2022

Eduarda Guimarães foi a primeira inscrita entre as candidatas ao Glamour Girl 2022, no encontro que a Liga Feminina de Combate ao Câncer promoveu no British Club, na semana que passou. Vera Bernardes, Nelma Wagner Grillo, Lucila Osório e Bé Cirne Lima tiveram o apoio de Cristina Ranzolin Falcão para as boas-vindas às meninas e suas mães, que conheceram um pouco mais do trabalho da Liga e sobre a participação das garotas no exercício do voluntariado. Para o decorrer do ano, estão previstos vários eventos, incluindo a Páscoa para as crianças do Hospital Santo Antônio, o drive-thru solidário, o retorno do desfile na Cripta da Catedral Metropolitana e as ações do Outubro Rosa. Antônia Ranzolin Falcão segue coordenando os trabalhos como presidente da Liga Jovem.



O que vem por aí