Campeonato de remo

A Ilha do Pavão, do Grêmio Náutico União, concentrou as atenções esportivas durante todo o fim de semana que passou, por conta do retorno do Campeonato Sul-Americano de Remo Júnior e Sub-23, que reuniu os talentos do remo que estão despontando. Os jovens remadores ocuparam todos os recantos da ilha com seus barcos e equipamentos, instalando oficinas de consertos, clínicas de preparação física e até espaço de lazer entre os intervalos das competições. O atleta do União, Sebastian Solari, ficou com o bronze no Double Skiff, juntamente com Robson Radmann. A Argentina foi o país campeão, recebendo o troféu Dulce Bandeira, uma homenagem à primeira campeã brasileira de remo, na década de 1980, atleta que remou pelo Grêmio Náutico União.