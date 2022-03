Novas janelas no Muro da Mauá

Uma coletiva de imprensa reunindo criadores e autoridades ligadas à cultura foi recebida no barco Cisne Branco para conhecer, na semana que passou, a segunda fase da obra no muro de 750m, sob a responsabilidade do consórcio OOH Sinergy e HMídia. Eduardo Ferreira, diretor da Sinergy, deu os novos detalhes e apresentou os artistas e fotógrafos participantes, salientando a diversidade de técnicas e estilos que passam a decorar o Novo Muro da Mauá. "Cada vez que passo em frente ao Muro, vejo as pessoas contemplando as telas, ciclistas parando para fazer fotos, pedestres curtindo a caminhada, aproveitando este símbolo da cidade, que se tornou um espaço democrático de qualidade e ao ar livre", ressaltou Eduardo. Outra novidade desta segunda etapa é a instalação de cinco janelas digitais, que extrapolam o conceito de uma simples tela de LED. Elas flutuam, presas apenas lateralmente, como entradas de luz do Novo Muro da Mauá. Vale conferir.