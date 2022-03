MARIA LÍDIA MAGLIANI - UMA EXPOSIÇÃO NECESSÁRIA

Por Tina Zapolli - Galerista - especial para o Olha Só

Tinha eu 17 anos quando conheci a obra e a pessoa da Magliani. Fiz as contas semana passada quando estava me preparando para o Seminário sobre a artista na Fundação Iberê Camargo e me dei conta que já fazem 50 anos. Fiquei bem impressionada com o que esta data significa. Muito tempo de convívio com ela e a obra dela. A obra tem mais tempo porque infelizmente Magliani nos deixou há 10 anos. E graças às voltas que o mundo dá, está sendo neste momento revalorizada à altura daquilo que sempre mereceu: reconhecimento absoluto.

A obra e a vida de Magliani são uma coisa só. A artista sempre se valeu de sua coragem e independência para construir uma obra também corajosa e independente. Sempre seguiu seu Norte, à revelia de modismos ou atalhos para o sucesso e a fama. Dinheiro para ela, não era para acumular nem guardar para a velhice, era para gastar em mais material de trabalho e presentear os amigos. Ela podia estar sem nada no banco, mas se você a chamasse para almoçar, ela lhe levaria uma caixa de bombons da Kopenhagen.

Era uma nobre no verdadeiro sentido da palavra. Educada, gentil, culta, sincera, leal, solidária, compassiva ...enfim, uma Lady.

Sua obra, pela absoluta singularidade, faz dela um dos pontos máximos da arte gaúcha de todos os tempos. Certamente ainda vai ser mais bem valorizada em nível nacional. Única, autoral, forte, expressiva, contundente e avassaladora. Fala da condição humana e toda a sua tragédia. Trabalhou em diversas técnicas, mas o desenho vigoroso, rápido e energético, está também na pintura e até na escultura.

Assim como tinha excepcional talento para as artes visuais, tinha também para as artes da escrita. Escrevia cartas aos amigos em profusão, todas recheadas de muito drama, mas também de muito humor. Sim, porque o humor faz parte da personalidade inteligente. E Inteligência era um ingrediente poderoso de sua personalidade.

A vida não foi um mar de rosas para com ela. Viveu na penúria a maior parte do tempo porque não era organizada financeiramente e também porque no final da vida, seu trabalho não encontrava a mesma liquidez dos anos 1980. Havia uma ditadura de gosto artístico embalada por críticos e curadores do eixo Rio/São Paulo depois dos anos 1990 onde o Concreto, o Neo-Concreto e os Minimalismo eram as únicas linguagens que tinham um lugar ao sol. Artistas de vertente expressionista e figurativas como Magliani, estavam marginalizados. Vistos como da ala histórica, como ela mesmo dizia. Mas ela não se rendeu, viveu a sua arte sem negociá-la ou cair na armadilha do gosto da hora. Pagou um preço altíssimo, morreu miserável, mas deixando um legado artístico impecável e atemporal. Muito ainda precisa ser estudado, levantado, analisado e mostrado sobre sua obra. A exposição MAGLIANI, hora em cartaz na Fundação Iberê Camargo está ai para provar que a artista veio ao mundo para ficar. E que a eternidade está em seu legado artístico.

Viva Magliani!