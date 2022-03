Foi concorrida a posse festiva da nova diretoria do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), que irá cumprir o biênio 2022/2023, juntamente com os novos conselheiros eleitos para o quadriênio 2022/2025 e biênio 2022/2023, na sede da Amrigs, esta semana. Márcio Schuch Silveira assumiu a presidência juntamente com Grace de Avila Rodrigues, Patrícia de Souza Arruda, Tatiane Pedrotti, Marco Aurélio Barbosa, Elaine Görgen Strehl, Juliano Abadie, Paulo Gilberto Comazzetto e Ricardo Kerkhoff nos principais cargos diretivos. Ana Tércia Lopes Rodrigues, ex-professora universitária de Márcio, deixou a presidência coberta de homenagens dos colegas do setor.

Nova diretoria

A retomada dos eventos presenciais também assinalou a posse da nova diretoria dos 7 Sindicatos do Sindiatacadistas, na sede da Fecomércio-RS Sesc-Senac, antecipada por visita guiada às novas instalações no bairro Anchieta. O presidente da Fecomércio, Luiz Carlos Bohn, fez as honras da casa durante a cerimônia que deu posse aos sete novos presidentes dos sindicatos e suas diretorias, cabendo ao presidente do Sindiatacadistas-RS, Zildo De Marchi, abrir a cerimônia com um pronunciamento emocionado e inteligente, como de costume. A solenidade seguiu com jantar festivo, reunindo ainda o presidente da Câmara Municipal, Idenir Cecchim, Julio Mottin, Luiz Carlos Bohn, entre outros convidados.



Esporte & diversão



VDS/Boat Creative/William Dias/DIVULGAÇÃO/JC

O final de semana será movimentado no Grêmio Náutico União. Nesta sexta-feira, dia 25, a primeira edição da Bierfest União Cooks, movimentará o Salão Laureados, na sede Alto Petrópolis em clima de festa alemã, com muita cerveja artesanal e gastronomia típica. Até domingo, a sede da Ilha do Pavão receberá 370 atletas para o Campeonato Sul-Americano de Remo Júnior e Sub-23, que abre o calendário de competições internacionais para os atletas do remo do Brasil.



Agenda