Mudanças bem-vindas

Mudança é a palavra de ordem que rege a vida de um jornalista. Há quase 19 anos ocupando as páginas do Jornal do Comércio, já percorremos um longo caminho, tanto pela vida social, quanto cultural e esportiva de Porto Alegre. Foram muitas as descobertas, revelações e êxitos acompanhados jornalisticamente em tantos e variados setores, sempre atento aos fatos, buscando levar ao leitor uma visão abrangente dos acontecimentos. Agora, passada a fase mais difícil da pandemia, em que fomos instados a nos reinventar, uma vida mais próxima da normalidade se avizinha e com ela o retorno dos eventos sociais ao noticiário. Por isso, a coluna passa a dedicar um espaço maior aos acontecimentos presenciais vividos pela comunidade em todo o seu espectro, tanto social quanto empresarial e cultural, com uma visão mais contemporânea nesta nova abordagem. Alguns temas poderão ser acompanhados através de vídeos postados no site da coluna com entrevistas e imagens especiais. Passaremos a ter encontros marcados às terças e sextas-feiras, agora neste novo espaço. Obrigado, e boa semana.