Debut das Águas

Valeu a espera. Com um dos cenários mais bonitos e bem acabados, o Baile de Debutantes de 2021, da Associação Leopoldina Juvenil levou pela primeira vez em 69 anos seu Debut para a área externa do clube, instalando sobre a piscina um grande salão coberto, abrigando mesas, passarela e pista de dança para a realização de uma festa que tem tudo para entrar para a história do clube. Decorada por um túnel verde e florido, a escadaria levava as meninas ao imponente salão decorado e iluminado com requinte, proporcionando uma vista completa dos jardins e da bela arquitetura do Juvenil. As 30 debutantes cumpriram a tradição do cerimonial vestindo seus longos brancos, em modelos personalizados com muito estilo. Pelos comentários entusiasmados do público, difícil será o debut 2022 retornar ao Salão Leopoldina depois da festa de cores e da inovação que foi esta edição de 2021. Primorosa. @leopoldinajuvenil