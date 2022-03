100 anos de Modernismo

A cidade de São Paulo está banhada pelo modernismo. Em plena comemoração dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, a SAM, ocorrida no Teatro Municipal, entre 13 e 17 de fevereiro de 1922, que foi um divisor de águas na cultura brasileira e rompeu com o conservadorismo vigente no cenário cultural da época. Influenciados pelas vanguardas europeias e pela renovação no panorama da arte ocidental, nomes como Graça Aranha, Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Ronald de Carvalho, Heitor Villa-Lobos, Mário de Andrade, Vicente do Rego Monteiro, Victor Brecheret, Guiomar Novaes e Menotti del Picchia lançaram as sementes de tudo o que surgiu a partir da Semana de 1922. Hoje, a capital paulista revive a agitação cultural, prestando uma homenagem aos seus criadores em pontos como estações de metrô, painéis na avenida Paulista, exposições com seus maiores expoentes e seguidores, como Tarsila do Amaral, lançamentos de livros sobre o tema, peças de teatro, concertos musicais e mais uma infinidade de palestras e eventos que se prolongarão pelo ano todo. Releituras de grandes obras podem ser vistas pela cidade e nos shoppings, prontas para selfies e registros fotográficos. Uma infinidade de títulos literários invade as prateleiras de livrarias com relançamentos e novos olhares sobre a vanguardista semana de artes. Tudo o que temos e somos hoje de expressivo e original das artes, é fruto direto de uma semana que não é mais moderna, é eterna.

O Laje de Pedra entre Brumas



IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Cercado de arte por todos os lados, desde a fachada embalada pelo projeto Casulo, de 200 metros de comprimento, em uma instalação de Heloisa Crocco, exposição de fotos históricas, peças de arte e uma sinfônica, o Kempinski Laje de Pedra vem revelando aos poucos suas nuances. Em reforma pelos próximos dois anos, o tradicional hotel erguido sob o assentamento de basalto assinala a chegada do mais antigo grupo de hotéis de luxo da Europa à América do Sul, o Kempinski, referência em hospedagem de luxo no mundo. Inspirado em projeto de Oscar Niemeyer, debruçado sobre o Vale do Quilombo, o Laje viveu um período de glória, sendo visitado por políticos e celebridades, artistas e músicos que frequentavam o espaço modernista. Famoso por abrigar a Festa Nacional do Disco, depois Festa da Música, o Laje vem atraindo atenções desde meados de 2021, quando seu novo projeto foi anunciado por José Paim, José Ernesto Marino Neto e Márcio Carvalho, sócios na empreitada do futuro Kempinski Laje de Pedra. Atualmente, o Restaurante 1835 está em operação gerida pelo grupo 20Barra9 em parceria com Toro Gramado Bar e Restaurante com instalações aconchegantes e ótima culinária. Vale a pena conferir.

Arte protagonista no Piratini



IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Com as dependências do Palácio Piratini como galeria, acaba de abrir Palácio Contemporâneo, exposição que marca o início das comemorações dos 30 Anos do Museu de Arte Contemporâne (Macrs) em mais uma ação da agenda do centenário do Piratini com o objetivo de instigar a reflexão sobre os significados culturais da sede do governo gaúcho. Os três setores da mostra, Luta, Territórios e Sonhos, são compostos basicamente por obras do acervo do Macrs, de artistas e fotógrafos gaúchos, ocupando a Ala Governamental e a Ala Residencial do Palácio. Com curadoria de Fábio Baraldo, em parceria com André Venzon, obras de Maria Tomaselli, Adriana Giora, Dulce Helfer, Ena Lautert, Carlos Pasquetti, Xadalu, entre outros, integram a exposição que segue até o dia 17 de maio, com agendamento de visitas guiadas. A visita à Ala Governamental, pode ser feita todos os dias durante o expediente, e a visita à Ala Residencial, uma vez por mês durante um final de semana que, em março, será nos dias 26 e 27, se estendendo até o dia 17 de maio. A visitação pode ser agendada no site https://palaciopiratini.rs.gov.br/visitas-guiadas.

