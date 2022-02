Paulicéia desvairada, o retorno

A cidade de São Paulo está banhada pelo modernismo. Em plena comemoração dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, a SAM, ocorrida no Teatro Municipal, entre 13 e 17 de fevereiro de 1922, que demarcaria definitivamente a face da arte brasileira, em uma renovação sem precedentes no universo artístico local. Se hoje convivemos tranquilamente com o Monumento das Bandeiras, ou o “Empurra Empurra”, como os paulistanos carinhosamente chamam a grande obra de Brecheret em frente ao Parque do Ibirapuera, se nos deparamos com obras de Tarsila do Amaral em pleno Moma, em Nova York, se temos tantos nomes de expressão nas artes plásticas nacionais, se tivemos a formação do nosso teatro, do Cinema Novo, do Tropicalismo, de uma Música Popular Brasileira, tudo isso se deve ao arrojo de um grupo de artistas que ouviram vaias e aplausos, causaram muita polêmica, enfrentaram a sociedade e arrebataram uma multidão de modernos e vanguardistas que aos poucos, foram aderindo às novas ideias e engrossando as fileiras das artes nacionais. Agora, a cidade volta a conviver com o rompimento do convencionalismo artístico, proposto por um grupo de criadores como Graça Aranha, Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Ronald de Carvalho, Heitor Villa-Lobos, Mário de Andrade, Vicente do Rego Monteiro, Victor Brecheret, Guiomar Novaes, Menotti del Picchia que lançou as sementes de tudo o que surgiu a partir da Semana de 1922. Influenciados pelas vanguardas europeias e pela renovação geral no panorama da arte ocidental, os nossos modernistas uniram esforços para apresentar suas produções, que, apesar da força literária do grupo vanguardista, tinham as artes plásticas como a base do movimento. Hoje, a capital paulista revive a agitação cultural, prestando uma homenagem aos seus criadores em pontos como estações de metrô, painéis na avenida Paulista, exposições com seus maiores expoentes e seguidores, como Tarsila do Amaral, lançamentos de livros sobre o tema, peças de teatro, concertos musicais e mais uma infinidade de palestras e eventos que se prolongarão pelo ano todo. Releituras de grandes obras podem ser vistas em painéis pela cidade e shoppings prontos para selfies e registros fotográficos. Uma infinidade de títulos literários invade as prateleiras de livrarias com relançamentos e novos olhares sobre a vanguardista semana de artes. Considerada pela crítica especializada como um divisor de águas na cultura brasileira, a SAM de 1922 favoreceu a expressão genuinamente nacional, rompendo com o conservadorismo vigente no cenário cultural da época, estabelecendo uma nova ordem e uma estética com as cores e as formas e as ideias nacionais que abandonavam o academicismo europeu. Tudo o que temos e somos hoje de expressivo e libertador das artes, é fruto direto de uma semana que não é mais moderna, é eterna.