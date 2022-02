Pobre menina rica

As elucubrações sobre os últimos meses de Diana Spencer como Lady Di, antes do divórcio, são o tema do filme Spencer, dirigido por Pablo Larraín, atualmente em cartaz na cidade, com Kristen Stewart, vivendo a princesa atormentada por um casamento falido e engessada por um protocolo real insuportável. Já no começo do filme, a princesa de Gales aparece sem rumo, perdida no caminho que a levaria até Sandringham, aonde seriam celebradas as festas natalinas da família real. Vizinha à sua própria residência da juventude, Diana só quer voltar para casa, no que é impedida pelos Windsor. A reconstituição ficcional dos três dias em que é obrigada a cumprir o rígido protocolo se utilizam da bulimia sofrida por ela como uma forma de expurgar a repulsa que sentia pela maneira como era tratada e pelo incômodo que sentia por ser relegada ao segundo plano como mulher do príncipe Charles. Diana rejeita as roupas estabelecidas para cada refeição e encontros familiares, sente náuseas à mesa, abandona jantares, chega atrasada sempre, encontrando apoio nos serviçais mais próximos que tentam entender suas aflições. Apenas os filhos servem de consolo aos tormentos a que a princesa do povo, como foi chamada, sofria naqueles dias. Diana dança sozinha pelos corredores, sonha com Ana Bolena, a esposa decapitada de Henrique VIII, de quem está lendo um livro e com quem tem encontros imaginários em sua residência de juventude. A frieza com que é tratada por todos acelera em Diana traumas que a fazem reagir violentamente inclusive cortando sua própria pele. Janelas fechadas, cortinas costuradas para evitar os paparazzi que a perseguiam, tudo concorria para o desequilíbrio de seu espírito livre, em um enfrentamento desigual frente à família real inglesa que tentava em vão, conter o espírito indômito da princesa. A cena em que, tal qual um espantalho, ela tenta impedir os filhos de participarem das caçadas de animais vivos, cenas clássicas da realeza, afloram os sentidos da mulher que se deu em troca de sua liberdade de pensar agir e sentir, deixando claro que a errada ali era ela, que não deveria estar aonde estava. Mas que, de alguma forma, serviu de exemplo aos filhos, mais precisamente à Harry, que acabou abandonando a família real inglesa. A total inadequação ao papel de princesa de contos de fada, definitivamente não servia para Diana Spencer. E isso, o filme, uma clara ficção, aborda soberbamente.