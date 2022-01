Falando de moda

Desde menina, a estilista de moda Adriana Kavietz já pedia para a mãe agulhas e linhas para brincar de costurar. A dedicação à moda foi crescendo, e aos 15 anos passou a trabalhar em uma confecção, em São Luís Gonzaga. Aos 17 anos, adquiriu suas próprias máquinas estabelecendo seu primeiro ateliê na garagem de casa, despertando uma paixão cada vez maior pelas etapas que envolvem o ofício da costura e da moda. "Uma palavra que define moda para mim é sentimento". Adriana se define como autodidata, mas não dispensou a formação em Estilismo em Confecção Industrial, feita no Senai. Quando perguntada para quem uma estilista cria hoje em dia, com tantas referências, correntes e demandas, ela afirma: "Eu crio para mulheres fortes, determinadas e que possuem um propósito ao usarem minhas roupas, tenho clientes de diversas idades, de até 90 anos! Sendo assim não tenho um perfil de apenas um grupo de mulheres e sim quem se sentir confortável para usar minhas criações", confessa. A estilista é considerada uma expert nos shapes, na modelagem do corpo feminino, por criar peças práticas, leves e femininas trazendo sofisticação e elegância para as clientes. O bom gosto de Adriana se define pela coleção My Darling, do verão 2022 que tem inspiração na flor de cerejeira, significando renovação, amor e esperança. @adrianakavietz

Em Atlântida

O Espaço Savarauto instalado no Complexo Ramblas by Roubadinhas, será apresentado aos jornalistas, em um coquetel a partir das 18h, desta sexta-feira, dia 28. Os convidados poderão ver de perto o ambiente composto de uma sala Vip, lounge, café e um espaço instagramável, além dos veículos expostos entre Mercedes, Ram e Toyota com cinco modelos para test drive. No sábado, 29, os clientes serão recebidos ao longo do dia com brindes de espumantes, doces de Diego Andino e cardápio elaborado pelo chef Jean Rodrigues para conferir as novidades que agora podem ser vistas durante toda a semana. @savarauto

Moni na praia



ERIEL GIOTTI/DIVULGAÇÃO/JC

A empresária Mônica Zampieri comemora o novo passo da Moni, sua marca de vestuário feminino, nascida em Flores da Cunha, que já começa a tomar outros rumos. Depois de encerrar 2021 com o lançamento de uma nova coleção, toda produzida com linho sustentável, a marca chega em Atlântida com uma pop-up store localizada no Ramblas by Roubadinhas, na av. Central. Estreando no Litoral Norte, o espaço conta com um deck externo, onde a empresária receberá suas convidadas, amigas e clientes para troca de ideias, com previsão de manter as portas abertas até abril, aproveitando a temporada completa na região. @monicazampieri



O que vem por aí