A Casa da Música Baiana

O Casarão dos Azulejos Azuis, em Salvador, na Bahia, abriga o novo museu dedicado à história da música baiana, fornecendo um amplo panorama pelos ritmos e sons que formaram as raízes de nossa música popular, do samba ao hip hop, axé e todas as suas manifestações em 472 anos de história. Localizado no bairro do Comércio, entre o Mercado Modelo e o Elevador Lacerda, o novo museu é um deleite para os ouvidos e olhos, com atrações diversificadas revelando a música baiana em suas várias regiões. Cabines interativas, karaokê, sala de percussão, sala rap trap, e muitas instalações referentes à instrumentos, são complementados com depoimentos de 260 personalidades, entre artistas novos e célebres em uma viagem ao universo sonoro da capital baiana. A Cidade da Música da Bahia tem seus acervos permanentes sob a curadoria de Gringo Cardia e Antônio Risério. O local possui ainda biblioteca, midiateca, espaços educativos, café e loja entre as atrações. @cidadedamusicadabahia

Nesta semana, entrou no ar a terceira temporada do podcast A História do Disco, criado pela jornalista e agitadora cultural Bruna Paulin, sobre a sua relação emocional com álbuns musicais marcantes, com depoimentos e entrevistas com artistas e personalidades. "A ideia foi aproximar meu amor à música e aos discos de vinil às histórias que trazemos com um álbum que gostamos muito. Todo disco tem uma história, seja ela de como foi criado, seja da primeira vez que o ouvimos", declara. No ar desde 2020, em mais de 10 plataformas de streaming, A História do Disco já esteve na lista dos 100 podcasts de música mais ouvidos pelo Spotify, e, em 2021 alcançou o 13º lugar nas paradas da plataforma de áudio. Abrindo esta temporada, o álbum escolhido foi Memórias, Crônicas e Declarações de Amor, de Marisa Monte. No episódio de 26 de janeiro, o programa conta com a participação da atriz Maria Ribeiro e no primeiro episódio de fevereiro, disponível gratuitamente no dia 2, receberá o jornalista Guilherme Samora, biógrafo de Rita Lee. @ahistoriadodisco