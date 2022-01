Da série grandes museus que pouca gente conhece, o Museu da Casa Brasileira, em São Paulo, certamente integra esta lista com destaque, por ser o único museu do País especializado em arquitetura e design, mostrando a evolução urbana do Brasil. Com visitação gratuita até o dia 31 de janeiro, o museu está sob a administração da Fundação Padre Anchieta, oferecendo duas novas exposições: Remanescentes da Mata Atlântica & Acervo MCB, que reflete sobre a transformação da floresta brasileira, da exuberância das árvores de grande porte até o desaparecimento de espécies; e, no piso superior, A Casa e a Cidade - Coleção Crespi Prado, que apresenta o uso residencial do imóvel que hoje abriga o museu. Construído entre 1942 e 1945, o casarão abrigou uma das famílias mais tradicionais e influentes de São Paulo na primeira metade do século XX, abrigando desde 1951 um acervo rico em informações sobre a formação urbana brasileira e suas principais influências. Tem ainda o Restaurante Capim Santo, da chef Morena Leite, ótima opção gastronômica. @mcb_org

Lendas musicais

Elis Regina e Nara Leão

/ACERVO MEMÓRIA/DIVULGAÇÃO/JC

O dia 19 de janeiro, próxima quarta-feira, será sempre lembrado por dois momentos significativos para a História da Música Popular Brasileira. No mesmo dia, nasceu Nara Leão, em 1942, que estaria completando 80 anos, e morria Elis Regina, há 40 anos, em 1982. Inesquecíveis as duas, não só por serem grandes vozes da MPB, autênticas e presentes até hoje, mas por algumas posturas que lhes custaram muita dor de cabeça e más interpretações. Elis e Nara foram figuras antagônicas dentro do meio musical, mas extremamente semelhantes em suas buscas e desafios profissionais que exigiam batalhas gigantescas de duas mulheres fortes em um ambiente extremamente machista em plena ditadura militar. Cultivaram uma desavença que só foi desfeita meses antes do falecimento de Elis durante uma ponte aérea em que as duas selaram uma paz que nunca foi plenamente desfrutada por razões do destino. Em suas pesquisas, o maestro Arthur de Faria constatou que Elis segue como uma das mais ouvidas pelo Spotify com dois milhões e 200 mil acessos, perdendo só para Cássia Eller com 2 milhões e 480 mil. Nada mal.

Saúde na praia

Tiana Burmann e Fernando Bastos

/DIVULGAÇÃO/JC

Os médicos Tiana Burmann e Fernando Bastos, responsáveis pelo Instituto Burmann & Bastos, conhecido por aliar tratamentos de saúde e beleza voltados ao bem-estar, inauguraram seu novo espaço de convivência no Litoral Norte. A Estação de Verão do IBB está funcionando na Vila Roubadinhas, em Atlântida, oferecendo ações gratuitas voltadas ao bem-estar e à beleza. Neste sábado, uma aula aberta de funcional será oferecida aos veranistas, é só aparecer por lá. @institutoburmannebastos

Brindes de verão

Luciano Reis e DJ Lê Araújo

