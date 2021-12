Retratos da vida

A jovem fotógrafa Isadora Guarnier é dona de um olhar apurado sobre o cotidiano e seus habitantes, flagrando momentos raros em suas fotos feitas pelas ruas de Porto Alegre e postadas em sua conta no Instagram. Um desses instantâneos capturou a atenção de um artista plástico argentino, que, sem conhecer Isadora usou uma de suas fotos para pintar um quadro que assim definiu: "Neste magnífico retrato de Isadora, percebo uma pessoa idosa, atingida pelos tantos desafios da vida e um tanto cansada de lutar contra o impossível. Essa derrota me inspira, me parece a história menos contada, embora seja a mais abundante entre nós. Provavelmente, porque tendemos a acreditar que contar histórias de supostos vencedores, é mais reconfortante para todos, por esse motivo, acho fundamental que a arte tenha seu verdadeiro lugar para tantas e tantas vítimas do dia a dia. Todos nós merecemos um retrato digno", relatou o artista Gambetta, que se define como apátrida e diz: "me sinto parte de muitos lugares que amo, acredito que todos nós temos o direito de escolher de onde queremos vir."

Arte conectada

"Dia desses abri meu Instagram e tive essa surpresa linda: o artista espanhol @abstractsaturdaynight, reproduziu um retrato que fotografei. Fiquei lisonjeada com esse gesto e feliz demais por, de certa forma, saber que meu trabalho/lazer/paixão é inspiração pra alguém." Assim, a fotógrafa Isadora Guarnier se manifestou em seu Facebook há alguns dias, chamando a atenção para um fato que parece ser cada vez mais frequente nas redes sociais; a interação entre as diversas formas de comunicação e arte, livre de fronteiras, línguas ou crenças. "Acho que o mais interessante mesmo é como o Instagram tem esse 'poder' de conectar pessoas completamente desconhecidas, de países diferentes, por meio de 'curtidas', postagens, etc.", comentou Isadora. @isadoraguarnier



Calendário de divas

Um grupo de mulheres vem há dois anos se dedicando a uma ação solidária voltada para estimular o envelhecimento ativo e saudável da população 60 , produzindo um calendário no qual servem de modelo. Conhecidas como as Divas da Alegria, as voluntárias foram caracterizadas como personagens inesquecíveis do cinema mundial para o calendário de 2022. Para tanto, as Divas tiveram meses de pesquisa e imersão na vida de atrizes e suas personagens emblemáticas para viver a fantasia de ser estrela de cinema por um dia. Fotografadas por Liane Neves em ambientes do Palácio Piratini e do Hotel Plaza São Rafael, os calendários para mesa e parede contam com uma exposição que voltará a cartaz em março próximo, na Assembleia Legislativa. Toda a renda dos calendários está sendo direcionada para ações sociais do grupo em doações de brinquedos e gêneros alimentícios para refeições comunitárias. @divasdaalegria



Réveillon 2022 DJ Pimpo Contursi

Para entrar 2022 num clima realmente renovado, o DJ Pimpo Contursi preparou uma playlist animada para a noite de Réveillon, disponível no Spotify. Mario Biondi, Ben Pearce, NEYMI, Harry Styles, Dua Lipa e Elton John em remixes dançantes, integram uma seleção de 60 hits com a assinatura de bom gosto do DJ gaúcho de muitas festas em Porto Alegre. Vale a pena conferir.



Reflexões no palco