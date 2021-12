Debut no Grêmio Náutico União

O tão esperado Baile de Debutantes de 2020, do Grêmio Náutico União, inaugurou oficialmente o renovado Salão Fundadores, na sede Alto Petrópolis, totalmente voltado para a piscina lago e seu chafariz, que estiveram iluminados e valorizados pelo amplo deck que circunda o novo espaço. Assim, inserindo a natureza para o ambiente da festa, o 60º Baile de Debutantes do GNU teve cerimonial apresentado com jovialidade por Gustavo Bing, transmitido em painéis de LED espalhados pelo salão ambientado por coloridas paredes florais por onde eram recebidas as 18 debutantes. Paulo José Kolberg Bing e Claudia Scheer Bing recepcionaram as meninas e seus pais, em uma festa jovem, totalmente adaptada ao período de pandemia, acrescida do entusiasmo da garotada que deu seguimento aos festejos após as valsas tradicionais, saudosos dos reencontros sociais.