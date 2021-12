Debut no green do Country

Para as meninas inscritas no Debut de 2020, do Porto Alegre Country Club, valeu a espera de um ano para participar do 60º Baile de Debutantes do clube, que ergueu um dos mais bonitos cenários para uma festa nos últimos tempos. Um pavilhão com grandes toldos transparentes instalado na área externa, avançando sobre o green do clube, se transformou em um novo salão ideal para a noite quente do último sábado. Ao invés de uma passarela, um tapete verde remetendo a um campo de golfe complementava a ornamentação de imensos painéis de folhagens, muitas velas, lustres e grandes mesas dispostas pelo espaço que teve concepção inspirada de Roberta e Iara Jalfim. Em plena pandemia, a sensação de estar ao ar livre foi decisiva para a tranquilidade dos familiares das debutantes de 2020/2021, recepcionadas por Carlos Geraldo Coelho e Lucia Suñe e Christiano Kroeff e Patrícia Pozas Saboya. Na sequência do cerimonial, a festa jovem ocupou o salão de festas do Country reservado à pista de dança para os convidados das meninas. @paccdebut

Pregão

Os leiloeiros Paulo Gasparotto e Norton Fernandes Filho conduzirão o pregão de cerca de 600 peças do espólio de Helena Beatriz Chaves Barcellos e outros colecionadores, em formato virtual, entre os dias 6 e 8 de dezembro. Os lotes, incluindo tapetes, joias, mobiliário, quadros, esculturas e objetos pessoais, estarão disponíveis para visitação presencial, previamente agendadas, de 3 a 5 de dezembro, entre 11h e 17h.

www.gasparottoleiloes.com.br

Garden Park

Carol DJ fez a discotecagem do lançamento no Nilo Square Park

/IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Mais uma operação atraente acaba de estrear no Nilo Square Garden, o parque temporário instalado pela Melnick e Dalassanta, na avenida Nilo Peçanha. A Roister Cervejaria vem se juntar a outras sete operações gastronômicas desta área de lazer que há pouco mais de um mês se tornou opção ideal para este período que pede distanciamento e eventos ao ar livre. O contêiner marítimo de 20 pés, conta com 12 torneiras abastecidas com chopes artesanais, além de espumantes e uma carta de vinhos que vai mudando conforme a estação. A ideia é que o público possa provar as cervejas direto no balcão ou nos bancos e mesas espalhados pelo parque. @squaregardenpark



Mostra de cinema

Jorge Bolani e Julio Andrade no longa Aos olhos de Ernesto

/FÁBIO REBELO/DIVULGAÇÃO/JC

A Cinemateca Paulo Amorim (Andradas, 736) recebe, nos dias 4 e 5 de dezembro, parte da programação da Mostra XII Brazilian Film Festival, realizada anualmente em cidades dos Estados Unidos e do Brasil. Em Porto Alegre, a iniciativa da Partners of the Americas apresentará os filmes Três verões, de Sandra Kogut, com o curta-metragem A Senhora da Bicicleta, de Rubiélson Medeiros, no sábado. No domingo, Aos olhos de Ernesto, de Ana Luiza Azevedo, será precedido do curta-metragem Um pouco de Tonito, de Alexandre Moraes. As sessões terão debates após as exibições, com Zeca Brito e Ana Luiza Azevedo, na Sala Eduardo Hirtz.



Música sem preconceito