Refúgio no colo da Serra

A simpática propriedade rural Colônia Muraro, em Flores da Cunha, se apresenta como uma alternativa turística indicada para passar algumas horas ao ar livre, desfrutando de uma experiência que reúne paisagem serrana, parreirais, uma queda d'água, horta, trilhas pela mata e amplo espaço para lazer infantil. Administrada pela família Muraro, desde 1919, a Colônia Muraro integra o roteiro Compassos da Mérica, em que se pode conhecer melhor o roteiro turístico da região de colonização italiana. Para passar algumas horas, a propriedade conta com opções de tábuas de frios, queijos, pães e frutas servidos com espumantes locais que podem ser degustados sobre almofadões no jardim. A programação frequentemente inclui almoços temáticos e opções gastronômicas especiais, podendo receber festas e eventos diversos. A vivência pode ser melhor desfrutada com agendamento prévio, porém, as visitas ocasionais também são admitidas aos finais de semana. @coloniamuraro

Mônica Experience

A jovem empresária Mônica Zampieri propôs uma imersão em suas raízes serranas a um grupo de jornalistas e influenciadores digitais para lançar a sua nova incursão no mundo da moda voltada a diminuição do impacto da produção de roupas sobre o meio ambiente. Para tanto, contou com o apoio e monitoria para o projeto do selo Feito na Serra Gaúcha, desenvolvido pelo Sebrae RS, com o propósito de incentivar e expandir negócios e parcerias locais. Com mais de 30 anos de atuação no mercado fabril, a empresa familiar de Flores da Cunha contou com a experiência do estilista paulista Walter Rodrigues, radicado em Caxias do Sul há 9 anos, e de Bete Venzon, pesquisadora e consultora de moda do Sebrae RS, para o desenvolvimento da Coleção Preservar, com 12 peças produzidas em linho, com certificação sustentável, sem aditivos químicos danosos em total respeito ao ecossistema. O resultado não poderia ser melhor.