Diálogo de arte

Só mesmo um grande criador para dialogar artisticamente e no mesmo diapasão com um gênio, sem copiar ou interferir em uma criação definitiva. Inspirado pela obra de um de seus maiores referenciais, Pablo Picasso, o mestre do basalto e do granito João Bez Batti está lançando nesta semana, juntamente com uma mostra de sua nova produção, o livro Dialogando com Picasso, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, em Caxias do Sul. As cabeças de Bez Batti desta vez têm consonância com touros, mulheres, seres mitológicas e as máscaras africanas, que sempre fascinaram o artista espanhol e tornaram o cubismo uma de suas mais reconhecidas características. A publicação conta com imagens de Valdir Ben, Daniel Herrera e Dandi Marchetti da Rosa, coordenação de Maria Stefani Dalcin e textos de Armindo Trevisan e Jorge Adelar Finatto.

Boas novas para o turismo serrano



IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

A retomada do turismo na serra gaúcha, incluindo Gramado, Canela, São Francisco de Paula e Nova Petrópolis, foi o tema do café da manhã com a imprensa promovido pelos integrantes do Gramado Canela Convention & Visitors Bureau, retomado após dois anos sem ser realizado presencialmente em função da pandemia. Com as cidades serranas já decoradas e preparadas para o Natal, as expectativas de que visitantes e eventos comecem a retornar a estes destinos foi embasado nas prospecções e confirmações de novas propostas que vem ocorrendo desde o abrandamento da pandemia. Em 2020, o Convention registrou 6 eventos realizados na Região das Hortênsias, que foram captados pela equipe. A entidade também captou outros 16 eventos - mesmo com as incertezas da pandemia - e agora, em 2021, já são 13 confirmados e mais 15 em negociação. Recentemente, o grupo incentivou os associados a obterem o selo de Destino Seguro do Ministério do Turismo em campanhas digitais no Instagram, batizadas de #CanelaDestinoSeguro, #GramadoDestinoSeguro, #NovaPetrópolisDestinoSeguro e #SãoChicoDestinoSeguro. Luciano Gonçalves e Enzo Arns, ao lado de Fernanda Chies, recepcionaram os jornalistas na acolhida das boas novas. @conventiongramadoecanela



Cenário de cinema



IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

A antiga estação de trem de Canela hoje está adaptada a um complexo turístico centralizado no Férreo Restaurante e Fiambreria, que abriga uma réplica do pequeno trem que ligava Canela a Porto Alegre, entre 1924 e 1963. Com cardápio variado, o charme do local fica por conta do vagão restaurante decorado ao estilo da época do funcionamento que abriga, nas quintas-feiras e sábados, o Happy Wine, a partir das 16h, ocasião em que promove uma degustação comentada dos melhores vinhos gaúchos. Vale conferir. @ferreorestaurante

Sbørnia em revista



RAFAEL BERLEZI/DIVULGAÇÃO/JC

https://lnkd.in/d6-dPzkQ A websérie Sbørnia em Revista, estrelada por Simone Rasslan, Cláudio Levitan e André Abujamra, dirigida por Hique Gomez, está concorrendo no Rio WebFest 2021 em 10 categorias. O Rio WebFest é um festival internacional e acontecerá de 25 a 28 de novembro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Concorrem, junto com o Brasil, webséries da Nova Zelândia, Rússia, Holanda, Estados Unidos, Reino Unido, Singapura, Canadá, França, Chile, Dinamarca, Suíça entre outros. Além das indicações, a série ou vídeo com mais votos receberá prêmio em dinheiro e o Troféu Voto Popular RIOWF21 na cerimônia de abertura do festival. Para que a Sbørnia em Revista leve o Voto Popular Rio Webfest 2021, basta clicar eme dar o seu voto.



