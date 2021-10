Retratos de escritores gaúchos

Um pouco de excentricidade tornou-se um alívio em tempos pandêmicos como o que estamos atravessando. Depois de adiada, a abertura do Le Grand Contrôle, instalado dentro do Palácio de Versalhes e administrado pela rede Arielles, tornou-se um destino turístico desejado para quem gosta de História. Os seus 14 quartos, decorados com móveis e antiguidades do século XVIII, ficam em um edifício construído em 1681 que serviu como casa de hóspedes e abrigou o Ministério das Finanças de Luís XV e Luís XVI. Entre tanta exclusividade, a hospedagem oferece visita noturna ao palácio de Maria Antonieta, tours guiados pelos jardins e concertos privados na Royal Opera. Para jantar, o menu será preparado pelo chef Alain Ducasse, detentor do maior número de estrelas no Guia Michelin e servido por pajens caracterizados da época. As diárias partem de 1.700 euros.