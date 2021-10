A retomada das atividades sociais

O 67º Baile de Debutantes da Associação Leopoldina Juvenil, realizado no sábado que passou, serviu de termômetro para a retomada dos eventos sociais e culturais de Porto Alegre, transcorrendo com absoluto sucesso e já adaptado aos novos protocolos sanitários previstos para a Capital. Contando com 15 debutantes inscritas, ainda em 2020, e com as representantes do Country Club e Grêmio Náutico União, que também realizarão seus debuts até final do ano, o baile de debutantes do Juvenil teve uma dose extra de entusiasmo e emoção por conta de inúmeros reencontros de várias gerações que estiveram reunidas nos salões Imperatriz e Leopoldina para a execução do cerimonial e das valsas. Adaptado aos novos tempos, o debut teve transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da ALJ.