Um caleidoscópio de alegria

Classificar Zé Pedro Selistre apenas como DJ seria simplificar a personalidade de um artista múltiplo, criativo e extremamente atento ao movimento musical. Encarando as oportunidades de sua vida como uma sucessão natural, o esperto Zé Pedro mudou de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, foi caixa de banco, estudou Direito, largou tudo e se tornou DJ no badalado Crepúsculo de Cubatão. O que era para ser uma estreia discreta como DJ, numa noite de terça-feira, acabou sendo a festa de encerramento do Hollywood Rock, com Lisa Stansfield, Annie Lennox e mais 7 mil pessoas na pista. Começou no susto, mas deu tão certo que foi contratado na hora. Em seguida, a convite de José Victor Oliva, foi a São Paulo para trabalhar durante dez dias no Resumo da Ópera, e acabou ficando por lá. "A minha vida é toda feita de oportunidades. Não adianta eu planejar nada. A minha vida são cavalos que eu tenho que subir em cima", reconhece. Das principais casas noturnas paulistanas partiu para fazer trilhas sonoras para desfiles do São Paulo Fashion Week marcando seus trabalhos com inovação e ousadias. Em 1999, Adriane Galisteu o convidou para ser o DJ de seu novo programa que iria estrear na Rede TV, o Superpop. Durante dois anos, viveu em uma montanha-russa com o sucesso e a popularidade da TV em que sua figura alegórica complementou seu trabalho. "Eu fiz sucesso sendo eu mesmo. Como DJ, eu penso no Ney Matogrosso, na Elke Maravilha, no Chacrinha, eu penso num palco. Eu criei o meu palco, até sofri bullying pelos outros DJs, mas daí, já era tarde." Teve ainda uma passagem memorável pelo Rebobina, programa de memórias musicais, do Canal Viva.