À sombra dos coqueirais

Outra atração imperdível do local é o Castelo Garcia D'Ávila, considerada a única edificação com características medievais do Brasil, distante três quilômetros do centro da Praia do Forte. Erguida a partir de 1551, com características de fortaleza em local estratégico, foi a primeira construção da família portuguesa no Brasil, também usada como residência militar pelos Ávila até 1835, quando retornaram para a Europa. Hoje o complexo é administrado pela Fundação Garcia D'Ávila e tem como atrações a capela Nossa Senhora da Conceição, um pequeno museu com utensílios arqueológicos encontrados no local e um lounge que serve de observatório em um cenário de cultura e história. Imperdível.