Para todo o mal, a cura

Além de todos os problemas causados pela pandemia, com shows cancelados e planos adiados, o cantor, compositor, ator e arquiteto Daniel Debiagi, em fevereiro deste ano, foi surpreendido com o diagnóstico de uma doença quase desconhecida e sem cura. Internado com suspeita de linfoma, o que acabou não se confirmando, e sim uma doença rara chamada Doença de Castleman, Daniel enfrentou quimioterapia e expulsou o tal Homem do Castelo de seu corpo. Toda esta experiência acabou virando música e a criação de um show Para todo mal: A cura, com estreia no Bar Ocidente, no dia 8 de outubro. O show será presencial e online, alternando canções sobre este período trágico, mas também repleto de momentos cômicos de sua vida. Seus planos não param por aí, ainda neste ano, em dezembro, no Teatro CHC Santa Casa, prevê a estreia de Bolero Que Te Quiero, espetáculo cênico-musical ao lado da amiga bailarina, atriz e percussionista Ana Medeiros. "Também tenho repertório autoral inédito para virar disco, o que deve acontecer em 2022." Quem acompanha Daniel nas redes sociais conhece suas recriações em voz e violão de músicas solicitadas por seus seguidores, na série Pediu, ouviu, onde canta de Alcione a Legião Urbana. "Em tudo que faço eu tento colocar arte, seja na alegria ou na tristeza. Como também sou arquiteto (a frente do estúdio Dank Arquitetura Arte), divido o tempo entre a música e a arquitetura, o que não deixa de ser mais uma forma de me expressar artisticamente", conclui.