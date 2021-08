A arte do retrato

Nascido em uma família de artistas, Paulo Dias Nascimento nunca pensou na arte como uma profissão. Com o sonho de ser jornalista, começou a trabalhar aos 15 anos como fotógrafo, estudou Direito e, aos 26 anos, montou um atelier com parte do acervo de seu pai. Como autodidata, acabou fazendo o processo inverso, primeiro mexendo com as cores de forma abstrata, passando para o cubismo e com o aprimoramento da técnica, passou para o figurativo. "Pintei a óleo até os 32 anos, quando durante uma viagem à Alemanha me encantei com as possibilidades do acrílico. Na época, poucos artistas pintavam figurativo com acrílico, e com pouca informação a respeito, tive que aprender e desenvolver o aprendizado na prática. O fato de ter um estilo eclético, possibilitou o que chamo hoje de projeto de arte, pintura por encomenda, mecenato. Normalmente os artistas não gostam de pintar por encomenda, eu adoro. Os retratos foram aparecendo de forma natural", salienta. Atualmente, 90% de seus projetos são retratos, muitos feitos a partir de fotos feitas por ele ou alguma foto já existente: "Se o cliente não sabe exatamente o que quer, apresento estudos em vários estilos para que escolha o que mais lhe agrada". Suas séries mais conhecidas são Brasileirando Ilustres, que são retratos de pessoas com as cores da bandeira do Brasil, e a série com as cores do Rio Grande do Sul, ambas em estilo contemporâneo. Entre os retratos ilustres estão Frank Sinatra, Paul McCartney, Gandhi, Ayrton Senna, Freddie Mercury, Paixão Côrtes e Salvador Dalí.