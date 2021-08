Não é mimimi

O tema da pressão psicológica sobre os atletas de alto rendimento em competições internacionais, evidenciado pela decisão da ginasta americana Simone Biles de abandonar as Olimpíadas de Tóquio, abriu a discussão de um problema comum na prática esportiva: as lesões físicas e a pressão psicológica. A ex-atleta da ginástica rítmica do Grêmio Náutico União, Eliane Sampaio, cursando o último semestre de Educação Física e dedicada ao estuda do Psicologia Esportiva, se pronunciou nas redes sociais em apoio à ginasta americana salientando que "o atleta lesionado sofre em silêncio ou se envergonha pelo fato, pois ouve desde o início que tem que ser forte, suportar a dor e aguentar tudo". Eliane desenvolveu sua carreira no Grêmio Náutico União e se habituou a disputar competições internacionais. "Sempre tive apoio psicológico no GNU, desde criança. A exigência do alto rendimento é normal, o problema é a romantização da dor e sofrimento dos atletas, com o foco total no sucesso, independente das outras questões da vida deste ser humano", encerra.

Memorabilia

Museu dos Beatles, em Canela

/DIVULGAÇÃO/JC

@museudosbeatles O primeiro Museu dos Beatles do Brasil está em Canela e já figura como uma boa opção de turismo na serra gaúcha, principalmente para os admiradores da banda de rock inglesa. Resultado da paixão de um ardoroso fã do quarteto de Liverpol, o museu conta com cerca de 1 mil peças arrecadadas em leilões e contatos com colecionadores, desde material discográfico até réplicas de figurinos, livros, revistas, reportagens, instrumentos musicais e trechos de filmes do grupo. A visitação é cronológica e pode ser acompanhada em um tour com o guia responsável salientando detalhes do acervo e da carreira dos Beatles. Ainda tem uma lojinha simpática com souvenirs bem originais.



Dinastia Gucci

Adam Driver e Lady Gaga: ambição e crime no mundo da moda

/GUCCI/DIVULGAÇÃO/JC

Detalhes de House of Gucci, o filme, começam a ser conhecidos, revelando a reconstituição do polêmico assassinato que abalou o mundo da moda nos anos 1970. Baseado no livro Casa Gucci: Uma historia sensacional de assassinato, loucura, glamour e ganância, de Sara Gay Forden, o filme dirigido por Ridley Scott narra o apogeu e o escândalo que se abateu sobre a dinastia Gucci, com um elenco estelar que conta com Lady Gaga, Adam Driver, Jeremy Irons, Al Pacino e Jared Letto, este último despontando como candidato a premiações pelo rosto transformado pela caracterização como Paolo Gucci, em um impressionante trabalho de maquiagem. A estreia está prevista para novembro próximo.



Bunker

Um arrojado projeto arquitetônico transformará em um parque um bunker que serviu de abrigo antiaéreo, em Hamburgo, na Alemanha. O projeto do arquiteto e paisagista Felix Holzapfel de transformar um abrigo antiaéreo de 50 metros de profundidade receberá um jardim no teto, um novo parque e um hotel de 5 andares na forma de uma pirâmide. Para apagar as lembranças da guerra, serão plantadas 4.700 árvores, entregando o local ao público e turistas, com entrada franca. Além do hotel, o projeto, já em execução, prevê salas de esporte e eventos, salas de exposições, hospedagem para estudantes e um memorial às vítimas do nazismo.



A língua de todos nós



SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO/DIVULGAÇÃO/JC