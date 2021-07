A linguagem criativa das flores

O reconhecido dom de Gina Eichenberg para trabalhar com flores, harmonizando buquês e arranjos, foi se profissionalizando até ela ingressar no setor de decoração floral especializada em festas e eventos em Porto Alegre. Há oito anos, ao lado da filha e sócia, a arquiteta Fernanda, a Fefa, abriram o Studio de Flores, encarando um mercado bastante competitivo, porém, oferecendo uma proposta diferenciada da concorrência. Buscando fornecedores em São Paulo, as empresárias garantem flores exclusivas, visando a excelência do produto. Os buquês elaborados em parceria com os floristas Adriana Wagner e Volmir Teixeira refletem o estilo da loja, com arranjos de flores desestruturados, que fogem do lugar comum, evidenciando o conceito do lugar. "Flor também tem moda, o arranjo que nós fazíamos aqui há oito anos atrás, não se faz mais agora. Era muito certinho, com flores comuns, agora é mais desestruturado, uma flor de cada tipo, mais moderno, menos pomposo, mais arrojado", diz Gina. O atendimento pelo site da floricultura é apenas uma amostra do que a dupla é capaz de fazer. Sem parar de trabalhar, Fefa comenta: "Não temos nada pronto aqui na loja, o cliente pode montar o seu pedido na hora até ficar como deseja, fazemos tudo via WhatsApp, adequando até chegar ao valor e a composição adequada, fotografamos e mandamos para a confirmação. Cada um gasta o valor que desejar. Temos um espaço garantido no mercado", arremata. @studiodefloresginaeichenberg