A alma do negócio

A artista e designer Patrícia Maranhão abandonou o setor calçadista e, desde 2015, está dedicada à criação de objetos de decoração, feitos com madeira de reflorestamento e lâminas de acrílico, em releituras de obras que mexem com conceitos de arte, arquitetura e comportamento. Seus objetos tanto podem ser utilitários, como o Fusca Azul porta-lápis, a televisão porta-controle remoto, como imagens de santos, orixás, ex-votos, igrejas emblemáticas como a de Trancoso e a de São Francisco, na Pampulha, os museus de Niemeyer, o prédio da Bauhaus, na Alemanha, coleção de pets, até releituras de Basquiat, Tarsila do Amaral, Keith Haring e Magritte. "Nossa ideia não é ser um artista deslumbrante, e sim mexer com o coração das pessoas, cada criação tem uma história, uma pesquisa por trás", relata Patrícia. Seus objetos são conhecidos de lojas em aeroportos, papelarias e na internet e, desde outubro de 2020, contam com loja própria na Galeria Casa Prado, no Moinhos de Vento. "Uma coisa que conseguimos foi fazer um produto industrial com uma pegada barroca, afinal, como mineira, não tem como não ser, porém são peças mais contemporâneas". A venda pela internet ajuda a divulgar ainda mais o trabalho, para o País e exterior. "Estamos na fase de licenciamento da marca, porque o projeto começou a tomar uma grande proporção. Vimos que uma coisa que era um artesanato pode ser um grande negócio", complementa. @patriciamaranhao Objetos de arte feitos com madeira de reflorestamento e lâminas de acrílico

Bichos soltos na cidade



IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Com curadoria de Marcos Monteiro, a Galeria Escadaria, nos altos do Viaduto Otávio Rocha, apresenta, até o dia 29 de julho, mais uma exposição a céu aberto. Pantanal, beleza ameaçada revela 34 grandes fotografias de Daisson Flach e Douglas Fischer, que registraram a rica biodiversidade daquele ecossistema evidenciando a fragilidade da vida em um ambiente constantemente ameaçado. Unindo arte e educação ambiental, o projeto em parceria com o Banco de Alimentos, destinará a venda integral das obras impressas para as ações da instituição.



Acervo em leilão



IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Paulo Gasparotto está debruçado sobre o acervo de Lou Borghetti, e, juntamente com Norton Fernandes, irá apregoar os mais de 300 lotes que a artista visual, recentemente falecida, deixou, incluindo suas próprias criações, obras e móveis especiais. O leilão virtual será nos dias 20 e 21 de julho, e a partir deste sábado (17), até o dia 20, as peças estarão disponíveis para visitação, na residência da família que abrigou o atelier da artista onde ela ministrava aulas de pintura. Fernanda Borghetti Cantali, a filha de Lou, dará continuidade à escola que a artista manteve em sua residência-atelier.

Papo de rede

O casal Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli parece ser eterno em sua boa forma e imagem de par perfeito. Bruna pode ser constantemente vista nas redes em posts nos quais sua beleza permanece intocada e etérea servindo de passaporte para enviar mensagens de paz, felicidade, respeito e bem-estar. Não tem como não se sentir melhor só de olhar para ela. O que parecia ser mais uma discussão passageira está colocando todo mundo para refletir sobre o "ser ou não ser cringe". Resumindo, são atitudes descontextualizadas, hábitos considerados superados numa briga entre as gerações Z e Y. A conversa evoluiu, virou top trend e não sai das mídias numa disputa de argumentos. Há quem se ofenda, se orgulhe e quem ainda não entendeu de que lado está, ou melhor, se ficou no passado ou já virou o milênio. Diversão garantida.

o retorno do debut