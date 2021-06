Coletivos da memória

Livros de viagens são sempre relatos atraentes que exercem grande fascínio sobre quem gosta de viajar. Mas Isabel Bohrer e seu Onde está Isabel?, recentemente lançado, extrapola tudo isso e pode causar aquela sensação de "inveja branca", controlada. Ou você sabe de muita gente que conhece mais de 360 cidades, andou por 42 países e fotografou tudo e organizou como profissional estes registros? Dificilmente. É preciso ressaltar que Isabel fez este périplo pelo planeta, de uma forma absolutamente desbravadora, conhecendo suas culturas, olhando para sua gente, utilizando todos os meios de transporte possíveis, isso tudo desde os 18 anos quando foi picada pela mosca das viagens em uma travessia de transatlântico para a Europa. Aos 89 anos, recém feitos, essa viajante nos oferece suas recordações, experiências, impressões sobre destinos insólitos como a antiga União Soviética, Himalaia, Turquia, Paquistão, Iêmen, Irã, Chipre e China, entre tantos outros. Esta socióloga, talvez sem saber, era uma jornalista nata e, após ler seu livro, dá vontade de conhecer sua autora sentar e conversar com ela sobre absolutamente tudo. A renda do livro será revertida à Casa de Apoio Madre Ana, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. @casadeapoiomadreana Isabel Bohrer, autora dos relatos de viagens pelo mundo. FOTO: MARCO NEDEFF /DIVULGAÇÃO/JC

Laços fortalecidospela pandemia

Luciano Leães e Luana Pacheco

/DANIEL FONTANA /DIVULGAÇÃO/JC

Um jovem casal que vive dedicado à música, morando em um prédio tradicional de Porto Alegre, tem trazido leveza e distração aos moradores enquanto exercem sua profissão. Luana Pacheco e Luciano Leães enchem de som a temporada prolongada de isolamento no Edifício Primavera, na Cidade Baixa. Luana é professora de musicalização infantil, ótima cantora, e, Luciano, pianista, arranjador, cantor, um músico completo. Ambos dividem um estúdio em casa onde gravam discos, ensaiam e se dedicam a novos projetos. Vivem de música. Em 2020, enquanto Luciano criou o crownfounding Vida de Pianista, Luana passou a dar aulas particulares de canto online e participar de lives. Recentemente, adquiriram bicicletas para passear pela cidade numa convivência absolutamente harmônica. "Foi uma bênção encontrar alguém que fechasse tão bem comigo, na mesma profissão, com os mesmos sonhos e ideais. A pandemia só nos aproximou, fortaleceu ainda mais nossa relação, até começamos a jogar cartas", conta divertida. Nesta sexta-feira, o Luciano Leães Trio abrirá a temporada de shows na Sala Jazz Geraldo Flach e, na próxima segunda-feira, dia 21, às 20h, Luana participará de uma live pelo perfil da Aliança Francesa, a Fête de la Musique, com Luciano ao piano, só com músicas francesas. @luanapacheco.music @lucianoleaes



Sob nova direção

Vera Bernardes e Lucila Osório, à frente da LFCC

/CLAUDIO CAPRA/DIVULGAÇÃO/JC

A Liga Feminina de Combate ao Câncer no RS tem uma nova diretoria. Nelma Wagner Gallo passou a presidência para Vera Bernardes, que irá conduzir os trabalhos a partir de agora. Na ocasião, ocorreu a despedida de Lydia Ling do cargo de Presidente do Conselho Deliberativo, sendo substituída por Marília Diefenthaeler Herter. Vera Bernardes, que já atua há vários anos nas atividades da liga, terá a colaboração de Lucila Villela Osório, como sua vice-presidente. @ligafemininapoa



Uma imagem

Linha de Voo, arte e grafismo

/ANTONIO AUGUSTO BUENO E BEBETO ALVES/DIVULGAÇÃO/JC

Antônio Augusto Bueno e Bebeto Alves estão reunidos no projeto Linha de voo, em que transitam entre diferentes linguagens das artes visuais apresentando uma proposta híbrida. As obras gráficas têm como ícone a figura de um pássaro que sugere uma narrativa visual aproximando e unindo a fotografia ao desenho em um mesmo suporte. A exposição presencial inicia por Uruguaiana, de onde os artistas participarão de uma live, neste sábado, dia 19, a partir das 18h, comentando e mostrando detalhes das obras, com a participação do curador José Francisco Alves, pelo Instagram. @linhadevoo

Confirmadas