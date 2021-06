O dono da gaveta

De tanto responder a dúvidas e solicitações de amigos, o jornalista, ator, produtor e estudioso de moda Adriano Cescani encarou o desafio de falar profissionalmente sobre o assunto com um dos públicos mais difíceis: os homens. Acabou encontrando um nicho pouco explorado, carente de atenção e difícil de contentar como o masculino. Para facilitar a conversa, criou o blog Donos da Gaveta em que escreve sobre tendências e dá orientações sobre lifestyle e moda masculina. A ideia é mostrar como se pode ficar bem vestido e com estilo com pouco dinheiro e com o que se tem no guarda-roupa, adaptando para o cotidiano. E tudo com uma linguagem bem didática, para facilitar a vida. A ideia deu tão certo que migrou para outras plataformas como vídeos no YouTube, um quadro no Programa da Regina, de Regina Lima, na televisão e também no rádio, webrádio, revista e portal.

Encarando a moda

Moda masculina outono inverno

/ACERVO/DIVULGAÇÃO/JC

"Sempre repito que o homem não precisa de muitas roupas, mas das roupas certas. E que é possível estar bem vestido comprando pouco e pagando o justo. E mais: muitas vezes os homens já têm as peças no guarda-roupa, mas precisam de orientações para torná-las mais versáteis. Trago tendências, também, porque é muito importante mostrar o que o mundo está consumindo", acrescenta. @adrianocescani e donosdagaveta.blospot.com Foto: ACERVO/DIVULGAÇÃO/JC

Drive Thru Cultural

Drive Thru Cultural do Meme Estação Cultural

/ANA KARLA SEVERO/DIVULGAÇÃO/JC

Neste sábado, o Meme Estação Cultural promoverá na rua Lopo Gonçalves uma atividade voltada para pais e crianças que estiverem passeando de carro ou bicicleta, entre 16 e 18h. A Rua da Criança Drive Thru terá a participação de artistas e músicos, e a ideia é prestar uma homenagem de forma lúdica aos que padeceram pela Covid-19. A iniciativa está cercada de todos os cuidados sanitários e o convite pede que as crianças e seus pais circulem pelas atividades artísticas e não se aglomerem para assistir.



A alma da fotografia

Com o tema A luz que percorre o tempo, o Foto Clube Porto-Alegrense traz para debate a memória da fotografia, sua história regional e a fotografia contemporânea em suas múltiplas possibilidades. O Foto Clube Festival, realizado online, pelo YouTube, acontecerá entre 7 e 21 de junho, em debates com fotógrafos, oficinas e palestras. A curadoria é de Alexandre Freitas, Anelise Ferreira, Bia Donelli, Edison Nunes e Gerson Turelly, e direcionado a fotógrafos, amantes da fotografia e demais interessados. Inscrições e informações no site www.fotoclubepoa.com.br.

Uma imagem

Iberê e a moda, exposição na Fundação Iberê Camargo

/GUSTAVO POSSAMAI/DIVULGAÇÃO/JC

Modelar no tempo: Iberê e a moda é a exposição que a Fundação Iberê Camargo está exibindo até o dia 4 de julho, mostrando que a moda também esteve presente na obra do pintor gaúcho, como nas estampas criadas para a Rhodia, no modelo criado pelo estilista Dener Pamplona; nos figurinos para um balé, além de retratar manequins durante um desfile do Grupo de Moda Vanguarda Sul, em 1986, no Margs. "Esta trajetória do artista, ainda pouco explorada, permitirá, no futuro, conjugar sua arte com a moda em uma grande exposição", pondera Gustavo Possamai, responsável pelo acervo da Fundação Iberê Camargo.



De volta ao cais

Cais Embarcadeiro

/IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC