Direto ao ponto com Fabíola Lopes

As dificuldades impostas pela pandemia revelaram aptidões até então desconhecidas para muitas pessoas. É o caso da profissional de eventos Fabíola Lopes, que descobriu, nas redes sociais, uma nova plataforma de trabalho. Reservada, Fabíola começou a conversar sobre temas ligados à estilo de vida, moda e comportamento. Aos poucos, foi perdendo o medo de se comunicar através de vídeos, ganhando confiança e acabou pegando gosto pela ideia. O projeto foi tomando forma e está sendo lançado esta semana como o programa Oi, Oi, com Fabíola Lopes, através do Instagram e Facebook. Com duração de 10 minutos, a ideia é trazer convidados para conversar sobre assuntos variados da atualidade, de uma forma rápida, objetiva e descontraída. "Pessoas multifacetadas e criativas estão em um momento de desenvolver novos projetos, no meu caso, trabalhando com eventos, que foram totalmente paralisados, por um período tão longo, foi demandado criar alternativas, e com isso surgiram os vídeos pelo Instagram", conta. Os primeiros programas trazem o arquiteto Marcelo Gonçalves, a fotógrafa Elvira Forttuna, a astróloga Fernanda Pozzebon, o viajante Rogério Crisóstomo, entre outros. "Estou podendo aprender, receber informações desses convidados, pessoas que eu admiro e está sendo tão prazeroso fazer isso, que em nenhum momento me sinto trabalhando. Acredito na ideia porque acho que essa é forma que nós vamos nos comunicar a partir de agora. De uma forma mais rápida, sem tanta distorção e com bastante transparência. Direto ao ponto", conclui. @fabiolalopesoficial

Viagem ao céu

Voos de balão em Praia Grande

Um novo balão com um cesto capaz de transportar até 24 pessoas é a novidade turística que está cruzando os céus de Praia Grande, em Santa Catarina, e sobrevoando os cânions do Itaimbezinho e Malacara. A menos de 220 km de Porto Alegre, a região está sendo procurada por quem busca o turismo de aventura em áreas abertas, principalmente durante os finais de semana e feriados prolongados. Os voos de balões a gás partem ao amanhecer, entre 5h e 6h da manhã ou no final da tarde, entre 17h e 18h, dependendo das condições climáticas, com duração de 50 minutos. O visual é o dos cânions dos Aparados da Serra, vales e do litoral de Torres a uma altura de 800 a 1500 metros de altitude. O contato da Secretaria de Turismo da cidade para mais informações sobre os serviços é (48) 3532-1425. @san.lopez1



Conexões artísticas

Regina Galbinski e Dirce Fett

A conexão entre a arte paulista e a gaúcha poderá ser conferida a partir do dia 1 de junho, através da mostra virtual POA SÃO ART, promovida pela Gravura Galeria de Arte em parceria com a Inn Gallery, de São Paulo. A mostra contará com a participação de 15 artistas gaúchos, entre eles, Tita Macedo, Benjamim Rothstein, Dirce Fett, Roseli Deon e Sandra Kravetz, entre outros. A partir de 10 de junho, a mostra será também presencial na Gravura, em Porto Alegre. @gravuragaleria

Uma imagem

Belchior por Dulce Helfer

Conhecido como o "coração selvagem da MPB", o cantor e compositor Belchior teve uma amizade de muito afeto com a fotógrafa gaúcha Dulce Helfer, que registrou durante 30 anos seus shows e visitas ao Estado. Detalhes desta amizade estão documentados por inúmeras fotos de cena, cartas, bilhetes, lembranças, encontros, desencontros muitas confidências e uma coincidência enorme. Foi na cidade natal de Dulce, Santa Cruz, que Belchior morou incógnito os últimos meses de sua vida e foi lá que ele faleceu aos 70 anos. A proximidade entre os dois rendeu o projeto de um álbum fotográfico contando histórias e depoimentos destes 30 anos de convivência que está pronto para ser lançado em formato de livro já aprovado pela Lei Rouanet. Dulce está em busca de patrocínio de empresas interessadas em realizar o projeto, que será uma fonte de pesquisa fotográfica do músico cearense que viveu seus últimos anos de forma errante e contraditória. Dulce revela que Belchior vivia um impasse quando manifestou o desejo de vir morar em Porto Alegre, o que acabou não se concretizando e levando ao fim trágico. Sobre a foto que ilustra a capa do recente lançamento de Chris Fuscaldo e Marcelo Bortoloti, o livro Viver é melhor que sonhar - Últimos caminhos de Belchior, da Sonora Editora, Dulce conta que foi feita em frente à Usina do Gasômetro, na oportunidade em que Belchior veio a Porto Alegre especialmente para visitar sua exposição, México, regalo de los dioses. "Ele simplesmente estendeu as mãos e fizemos as fotos. Bel ainda reclamou que eu nunca o tinha fotografado fora dos shows e daí partimos para uma sessão de fotos no Theatro São Pedro", revela. @dulce.helfer.fotografa

