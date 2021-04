Trilha sonora para a pandemia

Ao ouvir Diane Reeves cantando Pretend, que integra a trilha sonora do filme Boa noite, Boa sorte, a atriz e cantora carioca Bia Sion decidiu partir para a produção do segundo volume do seu elogiado CD A levada do Jazz, lançado em 2009. Isolada no Rio de Janeiro, em plena pandemia e com outros projetos em mente, Bia passou a consultar seus amigos músicos sobre a possibilidade de retomar este trabalho e em meia hora todos deram sinal verde para tocar a ideia. O amigo gaúcho Gilberto Perin, que já dirigiu seus shows e produziu a foto de capa do CD anterior, propôs fotografarem on line para o novo álbum e assim foi feito. A direção musical de Marcelo Alonso Neves foi acertada mais uma vez e o repertório foi saindo da memória afetiva da cantora, como 'S Wonderful, It had to be you, Stormy weather, My baby don't care for me, entre outros clássicos. Por experiência, Bia sabe que o jazz precisa do calor e do improviso do estúdio, portanto alguns amigos já começaram a colaborar com um fundo financeiro para a execução da ideia ao vivo. O novo Cd deverá ter uma versão apenas virtual, o que facilita a concretização do trabalho, em plena pandemia. Mesmo assim, Bia pretende gravar um clipe e divulgar o futuro álbum por streaming.