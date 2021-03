Onde anda você?

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Em março de 2020 o ator Werner Schunemann tinha encerrado sua participação na novela Éramos Seis, na Rede Globo, quando veio para Porto Alegre e foi surpreendido pela pandemia. Cheio de projetos, na televisão cinema e teatro, Werner viu tudo ser cancelado e acabou ficando por aqui. A parada temporária acabou permitindo que o convite para ministrar aulas de atuação em vídeo e cinema, feito pelo amigo e diretor da Casa de Teatro, Zé Adão Barbosa, fosse concretizado, ainda que de forma virtual. Estimulado pelo desenvolvimento criativo dos alunos, conseguido em poucas semanas, já confirmou mais um semestre de interpretação neste formato. Entretanto, o trabalho de ator não foi deixado de lado. Em 2020, Werner rodou o longa Moscow, em São Paulo, que foi totalmente ensaiado de maneira remota e filmado dentro das novas normas técnicas de saúde. Paralelamente, está ensaiando com o amigo, o ator Marcos Breda, uma peça dirigida por Paulo Nascimento - Mais esperto que o diabo, de Napoleon Hill, que será um espetáculo corporativo. Em 12 de julho volta a um set de cinema para fazer o papel de Dom Pedro II em um filme de Bruno de Souza.

Vida remota

Com 42 anos de carreira, Werner já atuou em 18 novelas, 8 peças de teatro, 43 filmes, várias minisséries e atualmente tem dado vazão a sua veia de escritor, na preparação de um romance composto de 3 novelas curtas que já está nas mãos de um editor. Com a pandemia, voltou a dirigir e em breve começa a rodar um filme sobre um menino de Santa Rosa que aos 23 anos foi convocado para ser pracinha na 2ª Guerra Mundial. "Uma das coisas mais duras deste ano é não haver despedidas de nossos amigos queridos, dos familiares, e ainda se deparar com a insensibilidade de pessoas que desdenham dos cuidados e precauções. Esse desprezo pelo outro é uma das piores faces que o ser humano mostrou", arremata.



Retratos de alma

Nilda Felisberta

/GILBERTO PERIN/DIVULGAÇÃO/JC

Até o dia 31 de março será possível conferir a mostra Retratos, do fotógrafo Gilberto Perin, em cartaz na Galeria Escadaria, no Viaduto da Borges de Medeiros. Entre artistas, músicos, e personalidades retratados na exposição, a coluna destaca a foto da modelo Nilda Felisberto, que teve importância fundamental para o desenvolvimento da moda gaúcha ganhando visibilidade como a primeira modelo negra a fazer carreira como modelo profissional. Para o fotógrafo, "o talento, a beleza e o profissionalismo venceram o preconceito contra a pele negra de Nilda ainda nos anos 1970".



Diário da pandemia

A Gravura Galeria de Arte, criou Oficinas de Arte à Distância para crianças e adolescentes, com duas primeiras edições experimentais gratuitas e acontecerão nos dias 26 e 29 de março, através do aplicativo Google Meet. As aulas serão ministradas pelas professoras de artes visuais Kelly Martinez e Marcy Alberdanha, para alunos de 7 a 15 anos. Inscrições no e-mail [email protected] As vagas são limitadas e cada turma terá até quatro alunos.

Quem quiser procurar o ninho de Páscoa sem muita complicação a sugestão da coluna é recorrer a Leiteria 639 que está lançando uma linha dedicada à data, com destaque para a opção de ovos de chocolate para comer de colher e a tradicional pâtisserie da casa. Em função da pandemia, os horários são limitados, de terça à domingo, entre 10h e 22h. @leiteria639

A chef Juliana Corrêa está à postos oferecendo suas criações inspiradas com cardápios de ceias especiais para celebrar a Sexta-feira Santa e o domingo de Páscoa, cujo prato principal é o bacalhau com diversas guarnições. A chef Ju ainda possui linha especial de ovos recheados e combos para adoçar o momento em família. Todas as opções podem ser conferidas no www.chefjuliana.com.br



Semana de Arte Moderna

Cartaz da Semana de 22

/ACERVO/DIVULGAÇÃO/JC

Antecipando o centenário da Semana de Arte Moderna, de 1922, abre no dia 29, um ciclo de debates envolvendo o Instituto Moreira Salles, o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, MAC-USP e a Pinacoteca de São Paulo, que farão uma revisão crítica do movimento que consolidou o modernismo nas artes brasileiras, contextualizando historicamente e examinando manifestações similares que ecoaram em diversas partes do país. O programa inclui debates online transmitidos gratuitamente pelos canais de YouTube e Facebook das três instituições, que podem ser acompanhados sempre na última segunda-feira de cada mês, até dezembro.



